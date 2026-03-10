Un día como hoy 11 de marzo

Cementos Argos batió su propio récord como la firma colombiana que ha efectuado la mayor inversión en E.U., al anunciar la adquisición de otra concretera por un monto de US$435 millones. En cuestión de 8 meses el primer grupo cementero nacional ha destinado US$700 millones para fortalecerse en E.U.

SOLO 60 AULAS PARA MEDELLÍN

El ministro de Educación había prometido más de 350. En tres años solo se construirán en la ciudad 180 aulas, de 32.000 que programó el gobierno en todo el país. El alcalde Víctor Cárdenas hizo un angustioso llamado al ministro del ramo. Medellín carga un estigma en el tratamiento que recibe del gobierno central.