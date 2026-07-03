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Video | Así se iluminó la Estatua de la Libertad para celebrar los 250 años de Estados Unidos

La Estatua de la Libertad se iluminó con un espectáculo de luces y láseres durante los preparativos para la celebración de la independencia de Estados Unidos. Así quedó registrado en video.

  • La Estatua de la Libertad brilló con música electrónica y láseres por el aniversario de EE. UU. Foto: captura de video de redes sociales @usaenvivo_
    La Estatua de la Libertad brilló con música electrónica y láseres por el aniversario de EE. UU. Foto: captura de video de redes sociales @usaenvivo_
Agencia AFP
hace 2 horas
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Música electrónica y láseres le dieron vida a la Estatua de la Libertad, cuya iluminación se transmitirá este viernes 3 de julio para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos. El espectáculo en este monumento donado por Francia en 1886 durará 15 minutos y será trasmitido por la cadena ABC.

El cónsul general de Francia en Nueva York, Cedrik Fouriscot, le dijo a la AFP que la elaborada presentación demuestra la “importancia de las alianzas”.

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Francia donó el monumento a Estados Unidos en 1886 como celebración de su independencia.

“Cuando Francia y Estados Unidos están juntos y crean cosas juntos, como la Estatua de la Libertad o este espectáculo, puede ser algo inolvidable”, dijo Fouriscot.

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La Estatua de la Libertad, una escultura revestida de cobre de una mujer en túnica y coronada, sosteniendo una antorcha por encima de su cabeza, está en el puerto de Nueva York y es una de las imágenes más icónicas de la ciudad, visitada por millones de turistas cada año.

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El evento, financiado por patrocinadores privados, se grabó en la noche del miércoles 1 de julio.

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