Video | Así se iluminó la Estatua de la Libertad para celebrar los 250 años de Estados Unidos

Música electrónica y láseres le dieron vida a la Estatua de la Libertad, cuya iluminación se transmitirá este viernes 3 de julio para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos. El espectáculo en este monumento donado por Francia en 1886 durará 15 minutos y será trasmitido por la cadena ABC.
El cónsul general de Francia en Nueva York, Cedrik Fouriscot, le dijo a la AFP que la elaborada presentación demuestra la “importancia de las alianzas”.
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