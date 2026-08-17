¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere? Esto reveló la autopsia de la actriz

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, continúa bajo investigación en Estados Unidos. La intérprete falleció a los 36 años y, por ahora, las autoridades no han establecido la causa ni la manera de su muerte.
La Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó que la autopsia ya fue realizada, pero serán necesarios estudios adicionales antes de establecer qué provocó el fallecimiento.
De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de la 1:51 de la tarde del domingo las autoridades recibieron una llamada al 911 por un supuesto paro cardíaco. Cuando los servicios médicos de emergencia y los socorristas llegaron a la residencia, encontraron a Panettiere inconsciente y en paro cardíaco.