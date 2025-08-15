VIDEO | Elefante persiguió y pisoteó a turista que intentó tomarse una ‘selfie’ en India

Lo que parecía una simple fotografía para redes sociales terminó en un incidente que pudo costarle la vida a un turista en India. El hombre, identificado como R. Basavaraju, fue perseguido y pisoteado por un elefante salvaje luego de acercarse demasiado para tomarse una ‘selfie’ en el Parque Nacional de Bandipur, en el estado de Karnataka, India. De acuerdo con redes sociales y medios locales, el hecho ocurrió el pasado domingo, 10 de agosto, cuando el animal apareció al costado de la carretera para comer unas zanahorias que habían caído minutos antes. Según testigos, Basavaraju descendió de su vehículo e invadió una zona de acceso restringido cerca de un templo para lograr la foto.

El testigo Daniel Osorio relató al diario británico The Sun que el elefante, que parecía tranquilo, se alteró cuando el flash y el sonido de la cámara lo incomodaron. “Fue una reacción defensiva. Este incidente es un fuerte recordatorio de seguir las normas de las reservas naturales y dejar que autoridades capacitadas gestionen estas situaciones”, advirtió. En videos grabados por otros visitantes se ve cómo el animal cruza la carretera, levanta la trompa y carga contra el turista, que intenta huir. Durante la persecución, Basavaraju tropieza y cae al suelo, momento en el que el elefante lo pisa varias veces y llega a sacarle los pantalones y la ropa interior. Milagrosamente, el hombre sobrevivió y fue trasladado a un hospital con heridas graves.