VIDEO | Elefante persiguió y pisoteó a turista que intentó tomarse una ‘selfie’ en India

Un turista en India fue perseguido y pisoteado por un elefante tras acercarse demasiado para tomarse una ‘selfie’; sobrevivió, pero recibió una multa y tuvo que disculparse en video.

    Los hechos quedaron grabados video donde se puede apreciar el accidente con el elefante. Imagen: captura de video.
El Colombiano
15 de agosto de 2025
bookmark

Lo que parecía una simple fotografía para redes sociales terminó en un incidente que pudo costarle la vida a un turista en India. El hombre, identificado como R. Basavaraju, fue perseguido y pisoteado por un elefante salvaje luego de acercarse demasiado para tomarse una ‘selfie’ en el Parque Nacional de Bandipur, en el estado de Karnataka, India.

De acuerdo con redes sociales y medios locales, el hecho ocurrió el pasado domingo, 10 de agosto, cuando el animal apareció al costado de la carretera para comer unas zanahorias que habían caído minutos antes. Según testigos, Basavaraju descendió de su vehículo e invadió una zona de acceso restringido cerca de un templo para lograr la foto.

El testigo Daniel Osorio relató al diario británico The Sun que el elefante, que parecía tranquilo, se alteró cuando el flash y el sonido de la cámara lo incomodaron. “Fue una reacción defensiva. Este incidente es un fuerte recordatorio de seguir las normas de las reservas naturales y dejar que autoridades capacitadas gestionen estas situaciones”, advirtió.

En videos grabados por otros visitantes se ve cómo el animal cruza la carretera, levanta la trompa y carga contra el turista, que intenta huir. Durante la persecución, Basavaraju tropieza y cae al suelo, momento en el que el elefante lo pisa varias veces y llega a sacarle los pantalones y la ropa interior. Milagrosamente, el hombre sobrevivió y fue trasladado a un hospital con heridas graves.

Por su imprudencia, el turista recibió una multa de 25.000 rupias (unos 285 dólares o poco más de un millón de pesos colombianos) y tuvo que grabar un video confesando sus acciones y admitiendo que desconocía las normas de seguridad de la vida silvestre.

El Departamento Forestal de India advirtió que “este tipo de actos imprudentes no solo ponen en riesgo la vida humana, sino que también provocan comportamientos peligrosos e impredecibles en los animales”.

India alberga unos 30.000 elefantes salvajes, más que cualquier otro país, y concentra el 60% de la población mundial de elefantes asiáticos. Las autoridades locales recordaron que mantener distancia con estos animales no es solo una recomendación, sino una norma para garantizar la seguridad de visitantes y fauna.

Lea también: ¿El video en el que una orca mata a su entrenadora es real? Esta es la verdad detrás de la historia viral

