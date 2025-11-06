Video | Astronautas chinos hicieron el primer asado en la historia de los viajes espaciales

Por primera vez en la historia, una tripulación logró cocinar y comer carne asada en el espacio. Se trata de los astronautas chinos de la misión Shenzhou-20 quienes utilizaron un horno de aire caliente a bordo de la estación espacial Tiangong para preparar alitas de pollo y filetes, marcando un hito en la exploración espacial.

Días después de su viaje espacial, los astronautas sorprendieron al mundo con una escena inédita de una barbacoa en el espacio.

En un video difundido por la agencia espacial china se observa cómo los tripulantes preparan alitas de pollo marinadas y filetes recién hechos a la parrilla, un hecho sin precedentes en la historia aeroespacial.

Según las imágenes, los astronautas sacaron las alitas de pollo de un paquete sellado, las ensartaron en una rejilla para brochetas y las colocaron en un horno de aire caliente especialmente diseñado para funcionar en condiciones de microgravedad.

Después de 28 minutos, los tripulantes pudieron disfrutar de un plato de alitas de pollo asadas, siendo la primera vez que los humanos han cocinado en el espacio.

Este horno espacial fue fabricado a partir de una máquina de horneado de aire caliente que había sido transportada a bordo de la nave Shenzhou-21, y adaptada para funcionar de manera segura dentro de la estación.

La máquina permitió pasar del simple calentamiento de alimentos —como ocurre en la Estación Espacial Internacional— a la cocción real en el espacio.

Hasta ahora, los astronautas de distintas agencias, incluida la NASA, solo podían calentar comidas precocinadas o deshidratadas en hornos eléctricos cerrados, debido a las estrictas normas de seguridad que prohíben el uso de fuego o aceite en gravedad cero.

La Estación Espacial Internacional (EEI), por ejemplo, opera bajo un sistema de circuito cerrado que impide generar humo o residuos.

Los menús espaciales, sin embargo, se han diversificado con el tiempo. Los astronautas japoneses suelen llevar sopa miso, arroz al curry y rollos de sushi, mientras que los estadounidenses y europeos cuentan con versiones empaquetadas de sus platos.