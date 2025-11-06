Buscan a familiares de tres antioqueños desaparecidos en el marco del conflicto armado

Se trata de Benjamín Lorenzo Orrego Arboleda , nacido en Toledo y desaparecido en Cúcuta; Gustavo Adolfo Villegas Jaramillo , oriundo de Yarumal y desaparecido en Tierralta, Córdoba; y Julio de Jesús Moreno Hernández , natural de Urrao, también desaparecido en Tierralta.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) , adelanta en Antioquia una nueva fase de su estrategia de Búsqueda Inversa, con el propósito de contactar a los familiares de tres personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron plenamente identificados y permanecen bajo custodia del Estado.

“La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, busca contactar a los familiares de tres personas que nacieron en el departamento y que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado en otros departamentos de Colombia. La Estrategia de Búsqueda Inversa requiere contactar a los familiares de estas personas para darles información sobre su ser herido”, expresó Paulo Serna Gómez, gerente Regional Noroccidente de la Unidad de Búsqueda.

A través de la estrategia de Búsqueda Inversa, la Unidad busca restablecer el vínculo entre las víctimas y sus familias para realizar una entrega digna de los cuerpos, en el marco de las acciones humanitarias de esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

En todo el país, la estrategia de Búsqueda Inversa ha permitido contactar a las familias de 72 personas dadas por desaparecidas, seis de ellas en Antioquia, y 31 cuerpos ya han sido entregados a sus seres queridos. Actualmente, hay 30 cuerpos plenamente identificados a la espera de ser reclamados.

