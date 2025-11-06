Buscan a familiares de tres antioqueños desaparecidos en el marco del conflicto armado

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), adelanta en Antioquia una nueva fase de su estrategia de Búsqueda Inversa, con el propósito de contactar a los familiares de tres personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron plenamente identificados y permanecen bajo custodia del Estado.
Se trata de Benjamín Lorenzo Orrego Arboleda, nacido en Toledo y desaparecido en Cúcuta; Gustavo Adolfo Villegas Jaramillo, oriundo de Yarumal y desaparecido en Tierralta, Córdoba; y Julio de Jesús Moreno Hernández, natural de Urrao, también desaparecido en Tierralta.