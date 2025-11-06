x

Abren convocatoria para subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín: así puede acceder

Los trabajos que se ejecutan con este beneficio incluyen reparaciones eléctricas, revoque y enchapes. Conozca dónde serán las jornadas de postulación.

  • A través del Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín (Isvimed), la Alcaldía de Medellín recorrerá durante noviembre distintos puntos de la ciudad para recibir solicitudes. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

06 de noviembre de 2025
bookmark

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de nuevas jornadas de postulación al subsidio de mejoramiento de vivienda, un programa que busca garantizar condiciones dignas a familias en situación de vulnerabilidad social y económica en zonas urbanas y rurales del Distrito.

A través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), la Administración Distrital recorrerá durante noviembre distintos puntos de la ciudad para recibir solicitudes y orientar a las familias interesadas. Los trabajos que se ejecutan con este beneficio incluyen reparaciones eléctricas y sanitarias, revoque, enchapes, estuco y pintura, además de mejoras en cocina, baños, lavaderos y carpintería en general.

Entérese: Mi Casa Ya 2.0 y más apoyo a la clase media: así es la propuesta para reactivar el sector vivienda

La inversión puede alcanzar hasta 15 salarios mínimos por vivienda, recursos que según la alcaldía contribuyen a reducir el déficit cualitativo de vivienda y a fortalecer el bienestar de los hogares más vulnerables.

Con el subsidio de mejoramiento de vivienda no solo intervenimos pisos, cocinas o paredes, sino que reconstruimos sueños, fortalecemos comunidades y transformamos vidas. Por eso estamos en el territorio, recorriendo comunas y corregimientos para identificar los hogares que más necesitan estas mejoras locativas”, destacó la directora del Isvimed, Valentina Aguilar Ramírez.

¿Cómo puede acceder?

Las familias interesadas pueden acercarse a los puntos de atención para entregar la documentación requerida, conocer cuáles son los requisitos y recibir la información necesaria.

Las jornadas irán del 4 al 6 de noviembre en la Casa de Justicia Villa del Socorro, comuna 2, Santa Cruz. Del 12 al 18 de noviembre en el Centro de Desarrollo Social Los Mangos, comuna 8, Villa Hermosa y del 24 al 28 de noviembre en el CDS La Esperanza, comuna 6, Doce de Octubre.

Todas las jornadas serán entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los interesados también pueden realizar su postulación en línea a través del sitio web www.isvimed.gov.co, donde encontrarán los requisitos y el formulario para cargar la documentación.

Le podría interesar: Alianza entre privados y Alcaldía, otorgará más de 1.000 subsidios para cuota inicial de vivienda VIP en Medellín

Preguntas sobre la nota:

¿Cuál es la fecha límite para postularse al subsidio de vivienda en noviembre 2024?
Las jornadas presenciales se extienden hasta el 28 de noviembre, con puntos de atención en Villa del Socorro, Los Mangos y La Esperanza. La postulación en línea permanece abierta.
¿Cuánto dinero cubre el subsidio de mejoramiento de vivienda en Medellín?
La inversión máxima por cada vivienda mejorada es de hasta 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), dinero destinado a las reparaciones locativas priorizadas.
¿Puedo postularme en línea al subsidio de mejoramiento de vivienda?
Sí. Los interesados pueden realizar la postulación en línea a través del sitio web oficial del Isvimed (www.isvimed.gov.co), donde encontrarán el formulario y la lista de la documentación requerida.

