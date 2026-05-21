Vélez y J Balvin lanzan colección inspirada en el fútbol latinoamericano

La marca colombiana Vélez y el cantante J Balvin presentaron “The Game Blooms”, una nueva cápsula de moda que toma al fútbol como eje central para construir una propuesta estética inspirada en la identidad y la cultura latinoamericana. La colección mezcla elementos deportivos, piezas en cuero y referencias visuales asociadas a la pasión futbolera de la región. Según explicó la compañía, el concepto busca trasladar la emoción que se vive en la cancha al mundo del diseño y la moda cotidiana. Como parte de esta edición, la marca también integró al futbolista Juan Manuel “Titi” Rengifo, una de las jóvenes promesas del deporte colombiano, reforzando la narrativa alrededor del orgullo nacional y la conexión emocional que despierta el fútbol en América Latina.

“Sentimos orgullo por nuestras raíces y por el lugar que nos vio nacer. Representar a nuestro país y a un continente es llevar en alto a nuestra gente y esa manera tan única de vivir el fútbol”, señaló Fabrizio Fiorillo, gerente superior de marketing de Vélez. La cápsula gira alrededor del lema “We wear what we carry. Our colors, our rhythm, our pride”, una frase con la que la marca busca destacar que la ropa también funciona como una forma de expresar historias, tradiciones y sentidos de pertenencia. Conozca: SBQ: La historia de los hermanos paisas que crearon un gigante del retail de lujo Entre las piezas más llamativas aparecen bolsos con forma de balón elaborados en cuero, chaquetas con acabados envejecidos inspiradas en uniformes deportivos clásicos y camisetas polo tejidas con los números 85 y 86. Estos números hacen referencia al año de nacimiento de J Balvin y al origen de la marca. La propuesta visual también incorpora colores asociados a distintos países latinoamericanos, construyendo una narrativa regional alrededor del deporte y la cultura popular.

El futbolista Juan Manuel “Titi” Rengifo hace parte de la campaña de “The Game Blooms”, la nueva cápsula de Vélez y J Balvin inspirada en la pasión por el fútbol. FOTO: Cortesía.

Además de las prendas y accesorios, Vélez desarrolló junto a Golty una edición limitada de balones en cuero intervenidos con grabados florales. La pieza fue concebida no solo como un objeto deportivo, sino también como un artículo de colección alineado con el concepto creativo de “The Game Blooms”. Lea aquí: Los regalos de J Balvin a sus fans por su cumpleaños La colección llega en un momento en el que varias marcas de moda y artistas latinoamericanos han comenzado a explorar el vínculo entre deporte, música y diseño como una forma de conectar con nuevas generaciones y resignificar símbolos culturales de la región. Con esta alianza, Vélez continúa fortaleciendo su estrategia de colaboraciones culturales, mientras J Balvin amplía su presencia en proyectos relacionados con moda y diseño, sectores en los que ha venido participando durante los últimos años a través de colecciones y colaboraciones internacionales.

¿Quién está detrás de la colección de Vélez X J Balvin?

Detrás de la propuesta creativa de la colección se encuentra Alicia Corradini, una joven diseñadora formada en la Parsons School of Design y reconocida recientemente por proyectos desarrollados junto a firmas como Solstiss Lace y Tory Burch. Nacida y criada en Londres, Corradini tiene raíces italianas, colombianas y británicas, una mezcla cultural que se refleja constantemente en sus diseños a través de colores, símbolos y referencias ligadas a la identidad latinoamericana y europea.