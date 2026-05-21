¿Petro puede ser rector de la Universidad Externado cuando salga de Casa de Nariño?

El camino que vaya a tomar el presidente Gustavo Petro después del próximo 7 de agosto, cuando termine su periodo de Gobierno, es una de las incógnitas que hay en el país político. Allí, se hacen “apuestas” sobre si tomará el camino de expresidentes como Belisario Betancur o Juan Manuel Santos o, más bien, el de su némesis Álvaro Uribe.
El mandatario estuvo en ronda de medios este miércoles y habló del tema. En la entrevista que le concedió a 6AM W de Caracol Radio, dijo que decidirá cuál será su papel como expresidente dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales.
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“Yo tengo que esperar primero el resultado electoral. Cualquier cosa que haga, digamos, depende del resultado electoral ahora”, expresó el jefe de Estado.
Posteriormente, contestó un interrogante sobre si le suena ser rector de la Universidad Externado, de la cual él es egresado de la carrera de economía. “Sí me han ofrecido varias universidades en el mundo”, aseguró y dijo que una de esas es la de Granada. “Que no me disgusta mucho, es lindísimo”, dijo al respecto.