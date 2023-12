Sobre la conformación y selección de estos lugares, Tulio habló con EL COLOMBIANO y explicó que lo más importante para él es la buena experiencia. “ No importa si es un restaurante de gran factura o un chiquitín en una plaza de mercado”.

Para esta en estas lista, cuenta que los restaurantes no tienen que inscribirse para ser visitados. “Ya tengo una persona que todo el tiempo está investigando y buscando qué hay bueno, qué hay nuevo y qué hay tradicional en todas las ciudades. Y luego voy a revisar”.

A la hora de valorar los platos relata que para él es muy importante que sirvan comida de verdad y sabrosa “que no haya demasiado show y que sea un menú que las personas puedan entender claramente. Que la presentación no sea superior al sabor. Todo es equilibrio. En este punto me decanto mucho por los productos locales y los sabores tradicionales sin mucha intervención”.

Le recomendamos: Estas son las 100 mejores ciudades para comer en el mundo; hay una colombiana en la lista

Dice que en este top están los restaurantes a los que siempre quiere regresar y son los restaurantes donde generalmente lo ven comiendo.

“Hay demasiados restaurantes muy buenos en todas las ciudades, sin embargo mi lucha es que se logren visibilizar en todo el país. Por eso los cupos se reducen y, en vez de tener 10 en Bogotá, elijo los 7 más sorprendentes para otorgar 3 cupos en ciudades como Manizales, Neiva o Pereira. La idea es que sea un listado nacional con lo mejor de lo mejor pero en cada rincón”, puntualiza Tulio.