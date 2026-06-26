Terremoto en Venezuela: famosos usan sus redes sociales para ayudar a buscar a los desaparecidos tras la tragedia

A raíz de la tragedia en Venezuela –donde, según los últimos informes del gobierno nacional, han fallecido 589 personas–, docenas de celebridades han enviado mensajes de solidaridad y han contribuido de diferentes maneras a ayudar a los miles de afectados.

Contexto: 589 muertos y 2.980 heridos: Delcy Rodríguez confirma nuevo balance en Venezuela tras doble terremoto

Según los datos de la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, hasta este jueves se habían registrado 40.223 personas reportadas como desaparecidas por familiares y allegados.

Hasta ahora han sido localizadas 2.843 personas gracias a los esfuerzos de búsqueda. Sin embargo, todavía 37.380 siguen desaparecidas tras los dos terremotos 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país.

El cantante venezolano, Carlos Baute, es uno de los artistas que se ha pronunciado ante lo ocurrido. Por medio de una publicación en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, el intérprete de Colgando en tus manos puso a disposición sus plataformas digitales para compartir información sobre personas desaparecidas.

“Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias”, escribió.