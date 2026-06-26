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Terremoto en Venezuela: famosos usan sus redes sociales para ayudar a buscar a los desaparecidos tras la tragedia

Carlos Baute, Danny Ocean y Lele Pons son algunas de las celebridades venezolanas que están compartiendo en sus plataformas digitales información que permita dar con el paradero con alguna de las más de 37.000 personas que el gobierno nacional ha reportado como desaparecidas.

  • Lele Pons y Danny Ocean son algunos de los famosos que han difundido nombres y fotos de desaparecidos a raíz de los terremotos. FOTO: AFP
    Lele Pons y Danny Ocean son algunos de los famosos que han difundido nombres y fotos de desaparecidos a raíz de los terremotos. FOTO: AFP
El Colombiano
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hace 4 horas
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A raíz de la tragedia en Venezuela –donde, según los últimos informes del gobierno nacional, han fallecido 589 personas–, docenas de celebridades han enviado mensajes de solidaridad y han contribuido de diferentes maneras a ayudar a los miles de afectados.

Contexto: 589 muertos y 2.980 heridos: Delcy Rodríguez confirma nuevo balance en Venezuela tras doble terremoto

Según los datos de la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, hasta este jueves se habían registrado 40.223 personas reportadas como desaparecidas por familiares y allegados.

Hasta ahora han sido localizadas 2.843 personas gracias a los esfuerzos de búsqueda. Sin embargo, todavía 37.380 siguen desaparecidas tras los dos terremotos 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país.

El cantante venezolano, Carlos Baute, es uno de los artistas que se ha pronunciado ante lo ocurrido. Por medio de una publicación en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, el intérprete de Colgando en tus manos puso a disposición sus plataformas digitales para compartir información sobre personas desaparecidas.

“Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias”, escribió.

Por su parte, la influencer venezolana, Lele Pons, también hizo un post en Instagram para que aquellas fundaciones y personas dispuestas a colaborar en búsqueda, rescate y donaciones se pudieran colocar de acuerdo y así coordinar el despliegue en el país vecino.

Pons, con 52 millones de seguidores, se ha dedicado a compartir en sus historias las imágenes de personas desaparecidas que están siendo buscadas por sus seres queridos.

A esa misma iniciativa se unió el artista venezolano, Danny Ocean, que ha publicado siete listados con los nombres de pacientes que se encuentran internados en diferentes hospitales del país y que perdieron contacto con sus familias.

“Ya se cumplieron las 24 horas de esta catástrofe, qué pasó con el despliegue militar masivo? Por qué no los vemos masivamente en las calles? Solo vemos civiles y ciertos organismos apoyando y trabajando en conjunto”, aseguró el cantante en un trino.

Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, también lamentó la tragedia que está viviendo su país y puso a disposición la fundación de su familia, The House Project, la cual está recogiendo fondos para los damnificados por el sismo.

“Nuestro trabajo en Venezuela empezó hace varios años.. pero hoy estamos todos entregados a los afectados del terremoto de ayer. Aquí para mis amigos y para los que preguntan cómo aportar. VENEZUELA NOS NECESITA. Trabajamos con gente y organizaciones locales y nos aseguramos que todo llegue adonde tiene que llegar”, explicó el artista en Instagram.

Siga leyendo: EE. UU. levanta temporalmente las sanciones a Venezuela para facilitar la ayuda tras los terremotos

Preguntas frecuentes

¿Qué famosos reaccionaron al terremoto en Venezuela?
Diversos artistas, deportistas e influenciadores publicaron mensajes de solidaridad, apoyo a las víctimas y difusión de campañas de ayuda tras el sismo.
¿Continúa la búsqueda de desaparecidos?
Sí. Los organismos de emergencia mantienen las operaciones de rescate mientras actualizan el balance oficial de víctimas y personas desaparecidas.
¿Cómo ayudar a las víctimas del terremoto?
Las autoridades recomiendan apoyar únicamente campañas verificadas y donaciones canalizadas por organismos oficiales y entidades humanitarias reconocidas.

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