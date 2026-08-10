Vías bloqueadas, apagones, aeropuertos afectados y zonas incomunicadas: así impactó el terremoto a Colombia

Carreteras bloqueadas por deslizamientos, aeropuertos con operaciones suspendidas, interrupciones en el servicio de energía y dificultades de comunicación comenzaron a mostrar el impacto que dejó el fuerte terremoto de 7.4 en distintas regiones del país. Las afectaciones se concentraron principalmente en el Occidente y el Eje Cafetero, aunque las revisiones preventivas se extendieron a otros puntos del territorio nacional.
En las vías, los equipos de atención reportaron caída de material, deslizamientos y afectaciones parciales en las calzadas, lo que obligó a cerrar algunos corredores mientras se verificaban sus condiciones de seguridad. Otros tramos fueron sometidos a inspecciones preventivas y, tras descartar daños recuperaron el paso.
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