“Mercado Libre superó los 100 millones de usuarios activos y allí se hacen 40 compras por segundo. Además, la compañía cuenta con Mercado Pago, que registra más de 200 transacciones por segundo . Por su alcance natural, puede resultar muy atractiva para los oportunistas que buscan quedarse con el dinero de los usuarios. La misma empresa es quien hace hincapié en la importancia de cuidar la seguridad y ofrece consejos para no caer en las estafas y engaños más comunes cuando operas con sus plataformas”, comenta Martina López, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Estos son algunos de los ejemplos de los fraudes más frecuentes:

Phishing y comunicaciones fraudulentas: El phishing es un ataque que utiliza la ingeniería social y busca que la víctima entregue a conciencia lo que el cibercriminal desea (dinero, datos) sin realizar espionaje en el dispositivo o robar archivos.

Los servicios bancarios y las compañías cuya operatoria involucran información crediticia o de pago son de interés para estas estafas. Para ello, el atacante envía un correo con el cual hace creer a la víctima que es un aviso oficial, en el que se advierte sobre un problema de seguridad o movimiento sospechoso, y que se necesita verificar la identidad para recuperar el acceso o evitar la suspensión de la cuenta. Otra alternativa recurrente es apelar a grandes ofertas o regalos.

El objetivo es el mismo: hacer que la víctima envíe su información creyendo que se trata de una comunicación legítima. Así, el atacante se queda con sus credenciales de acceso y datos, como los números de sus tarjetas.

También son comunes las campañas en WhatsApp que utilizan excusas para despertar el interés de las potenciales víctimas. Una muy frecuente es la promesa de regalos o sorteos por el aniversario de la compañía. Estos engaños que circulan en WhatsApp solicitan a la víctima reenviar el mensaje a una cantidad de contactos para recibir el beneficio, el cual no existe, pero asegura al ciberatacante que el mensaje circule y que alguna víctima caiga en la trampa al recibirlo por un contacto conocido.

Envío del producto por medios no oficiales: Otra variante es intentar cobrar el envío por un medio no asociado a Mercado Libre y dejar a la víctima sin el respaldo de la plataforma. El estafador ofrece artículos de gran valor y alta demanda (celulares, computadoras) por precios muy bajos, y ofrece hacer el envío de manera particular.