Tekashi 6ix9ine salió de la cárcel y presumió el regalo que le dio Nicolás Maduro en prisión de Nueva York

Este viernes, Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, salió del Metropolitan Detention Center, la prisión ubicada en Nueva York en la que estuvo recluido durante tres meses.

Su salida de la cárcel quedó registrada en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 24 millones de seguidores. En la grabación puede observarse que Hernández, de raíces mexicanas y puertorriqueñas, fue esperado por un grupo de conocidos a las afueras del centro penitenciario.

Lea: Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión y se burla de Maduro: “Jugaremos y comeremos juntos”

En el video se ve cómo el rapero es recibido por sus amigos con un enorme collar de eslabones que parecen estar recubiertos de diamantes. Sin embargo, la lujosa joya no es lo que más ha llamado la atención de este momento.

El detalle que se ha robado las miradas es el pequeño peluche de Bob Esponja que Tekashi sostiene en sus manos al salir de la prisión. Después, la cámara enfoca el juguete y el rapero explica que este fue autografiado por Nicolás Maduro.

Enseñándoselo a sus amigos, el artista dice que en el peluche está escrita la fecha 2 de abril, seguida de la firma de Maduro y, por último, la letra “V”, que significa “Venezuela por siempre”.