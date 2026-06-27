Tecnología contra el cáncer: IA, vacunas y armas moleculares

Un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la Mayo Clinic puede detectar el cáncer de páncreas en tomografías abdominales de rutina hasta tres años antes del diagnóstico clínico, identificando signos sutiles de la enfermedad antes de que los tumores sean visibles, cuando aún es posible realizar un tratamiento curativo. El sistema se llama REDMOD (sigla de Radiomics-based Early Detection Model) y fue validado en un estudio publicado en la revista Gut con cerca de 2.000 tomografías de pacientes que posteriormente desarrollaron la enfermedad. El modelo identificó el 73% de los cánceres prediagnósticos a una mediana de 16 meses antes del diagnóstico, casi el doble de la tasa de detección de especialistas que revisaron los mismos escaneos sin asistencia de IA.

En tomografías tomadas más de dos años antes del diagnóstico, REDMOD detectó casi tres veces más cánceres tempranos que los radiólogos. Este es solo uno de los ejemplos más contundentes de una transformación que está redefiniendo la oncología: la capacidad de ver lo que el ojo humano no puede ver, antes de que la enfermedad avance. En 2026, más de 900 dispositivos y algoritmos médicos con inteligencia artificial tienen aprobación de la FDA estadounidense y la EMA europea ha autorizado más de 200. La IA médica destaca en tres áreas: análisis de imagen médica, predicción de riesgo y descubrimiento de fármacos, con una reducción del tiempo de desarrollo de medicamentos de entre 10 y 15 años a entre 4 y 6 años. En citopatología, investigadores japoneses desarrollaron el primer sistema autónomo con capacidad clínica real, que combina imágenes tridimensionales de alta resolución con IA avanzada para detectar cánceres de cuello uterino, pulmón y vejiga. El impacto potencial es enorme: detectar el cáncer en etapas tempranas aumenta notablemente la supervivencia y permite tratamientos menos agresivos. En Suecia, un estudio con 80.000 pacientes demostró que la IA detectó un 20% más de cánceres que la doble lectura humana estándar, sin aumentar los falsos positivos.

El modelo REDMOD identifica señales imperceptibles de cáncer de páncreas en tomografías abdominales de rutina antes de que los tumores sean visibles. FOTO cortesía Mayo Clinic

1. Prueba de sangre que detecta 50 tipos de cáncer

El 30 de mayo se presentarán en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en Chicago los resultados completos del ensayo NHS-Galleri, el mayor estudio aleatorizado de detección temprana de múltiples cánceres jamás realizado. El ensayo, desarrollado entre el NHS de Inglaterra y la empresa biotecnológica GRAIL, reclutó a más de 142.000 participantes asintomáticos de entre 50 y 77 años. Los datos preliminares publicados en febrero de 2026 mostraron que la prueba detectó cuatro veces más cánceres que la atención estándar y redujo en más de un 20% los diagnósticos en etapa IV. La prueba Galleri analiza cambios en los patrones de metilación del ADN que los tumores liberan en la sangre. Si los datos confirman los resultados preliminares, el NHS podría convertirse en el primer sistema de salud pública del mundo en ofrecer detección temprana de múltiples cánceres a nivel poblacional. Entre los tipos de cáncer priorizados están colorrectal, hígado, estómago y páncreas, algunos de los que peor pronóstico tienen cuando se detectan en estadios avanzados.

2. Vacunas personalizadas para atacar el tumor

La idea es poderosa: secuenciar el perfil genético del tumor de cada paciente, identificar sus mutaciones específicas con IA y diseñar una vacuna que entrene al sistema inmune para atacar exactamente esas células. La vacuna ARNm-4157, en combinación con pembrolizumab, logró reducir un 44% el riesgo de recaída en pacientes con melanoma resecado de alto riesgo, un resultado que ha impulsado ensayos de fase III. En cáncer de páncreas, los primeros resultados de un ensayo clínico de fase 1 liderado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center indican que el 87,5% de quienes respondieron a la vacuna continúan vivos hasta seis años después del tratamiento. Estas vacunas no tienen aún aprobación como tratamiento estándar. La mayoría se encuentran en fases 1 y 2 de ensayo clínico. Pero la convergencia de ARNm, IA y secuenciación genómica está comprimiendo los tiempos de desarrollo de manera inédita, y el contexto pesa: un estudio publicado en Nature Medicine por la OMS y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer concluyó que el 37,8% de los casos detectados en 2022 —unos 7,1 millones de personas— están vinculados a causas prevenibles, lo que hace más urgente tanto la prevención como la detección temprana.

3. CRISPR-Cas9, tecnología de edición genética

Una nueva estrategia publicada en Molecular Cancer por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el CIEMAT propone usar la edición génica para atacar tumores que tienen demasiadas copias de un mismo oncogén. El equipo, liderado por Sandra Rodríguez-Perales y Raúl Torres, usa la herramienta CRISPR-Cas9 para hacer cortes simultáneos en todas las copias del oncogén amplificado: el daño se acumula más rápido de lo que la célula tumoral puede repararlo y activa su mecanismo de muerte celular. Las células sanas, al no tener el gen amplificado, reparan los cortes sin consecuencias. La estrategia se probó en modelos de neuroblastoma, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer colorrectal, con reducción del crecimiento tumoral y aumento de la supervivencia en animales. El equipo también detectó indicios de activación de una respuesta inmune antitumoral. “La edición génica de la amplificación en tumores puede ser una base para desarrollar terapias génicas de precisión para cánceres resistentes”, afirman los autores. Lea también: Científicos explican cómo fortalecer las células inmunes para atacar el cáncer de pulmón

4. Un mapa del splicing tumoral