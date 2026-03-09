x

Atacaron a tiros la mansión de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: esto es lo que se sabe

La responsable habría sido una mujer de 30 años cuya identidad no ha sido revelada. De acuerdo con reportes policiales, la presunta implicada habría disparado al menos 10 veces en la casa de la cantante.

  • Rihanna se encontraba al interior de la mansión cuando ocurrió el tiroteo. FOTO: Tomada de @badgalriri en Instagram
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este domingo, una mujer disparó en varias ocasiones contra la casa de Rihanna ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Aunque no se reportaron heridos en medio del altercado, las autoridades aseguraron que uno de los proyectiles sí alcanzó a penetrar en una de las zonas de la mansión.

Lea: Críticas por película de almirante Padilla financiada por gobierno Petro: “Más de 30 mujeres han denunciado a Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales”

Según informó el medio de comunicación Los Angeles Times, la policía recibió una llamada de un ciudadano reportando un tiroteo a la 1:21 de la tarde del domingo 8 de marzo de 2026. Jonathan de Vera, vocero oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, informó que, desde su vehículo, la sospechosa disparó en múltiples ocasiones contra la propiedad.

Los Angeles Times reveló que fueron, al menos, 10 disparos y que el carro, que era un Tesla, escapó rápidamente. Al recibir la notificación, las autoridades salieron en búsqueda de la sospechosa, que fue perseguida también en helicóptero. Finalmente, fue capturada en el parqueadero de un centro comercial 30 minutos después de haber sido reportado el tiroteo.

Todavía no ha sido revelada la identidad de la mujer de 30 años. Lo único que se conoce es que al revisar su vehículo, la policía encontró un rifle AR-15 y siete casquillos.

Los reportes de las autoridades también aseguran que al revisar la zona encontraron un impacto de bala en la puerta de la mansión de Rihanna y otro en una casa rodante que estaba ubicada cerca a ella. La División de Robo y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles continuará investigando el caso.

La cantante y empresaria vive en esta casa junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky, y sus tres hijos. No se conoce si en el momento del tiroteo había alguna otra persona al interior de la propiedad. Los artistas son padres de RZA Athelston Mayers, su primer hijo nacido en mayo de 2022; Riot Rose Mayers, que nació en agosto de 2023, y Rocki Irish Mayers, que nació en septiembre de 2025.

Esta no es la primera vez que una de las propiedades de Rihanna es atacada. En 2018, un hombre llamado Eduardo León ingresó a una casa de la cantante ubicada en Hollywood Hills y permaneció allí durante 12 horas. Cuando entró a la vivienda, la artista no se encontraba en el lugar y el hombre fue descubierto por su asistente. Después, León se declaró inocente de los cargos de acoso por los que fue denunciado por el equipo legal de Rihanna.

Siga leyendo: Famoso cantante de música norteña denuncia intento de secuestro en plena carretera, ¿qué pasó?

