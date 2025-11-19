Chef peruano pierde su trabajo por foto con Axl Rose: la imagen que le costó 10 años de carrera

Lo que debía ser una noche inolvidable terminó convirtiéndose en un giro inesperado en la vida laboral de Richard Pérez Cuzcano, chef peruano que perdió su empleo tras tomarse una foto con Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, durante la reciente visita de la banda a Lima.
Según informó La República, Pérez trabajaba en el hotel Marriott y formaba parte del equipo encargado de preparar la comida para los integrantes de la agrupación el pasado 5 de noviembre. Al finalizar su turno, pidió permiso al cantante para una foto y publicó la imagen en sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que afirmaba haber cumplido un sueño de infancia.