Chef peruano pierde su trabajo por foto con Axl Rose: la imagen que le costó 10 años de carrera

Lo que debía ser una noche inolvidable terminó convirtiéndose en un giro inesperado en la vida laboral de Richard Pérez Cuzcano, chef peruano que perdió su empleo tras tomarse una foto con Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, durante la reciente visita de la banda a Lima. Conozca: Comienza la semana de Guns N’ Roses en Colombia: así ha sido el paso de los rockeros por el país Según informó La República, Pérez trabajaba en el hotel Marriott y formaba parte del equipo encargado de preparar la comida para los integrantes de la agrupación el pasado 5 de noviembre. Al finalizar su turno, pidió permiso al cantante para una foto y publicó la imagen en sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que afirmaba haber cumplido un sueño de infancia.

Sin embargo, el gesto le costó caro. El hotel tiene una estricta política que prohíbe al personal tomarse fotografías con huéspedes famosos para proteger su privacidad. La infracción deriva, de forma automática, en la terminación del contrato. Pérez, quien llevaba una década trabajando allí, fue despedido.

A pesar del impacto, el chef aseguró que no se arrepiente. En un mensaje que se viralizó, escribió: “Perdí mi trabajo de 10 años, pero gané el sueño de toda mi vida: conocerlo y estrechar su mano. ¿Qué si valió la pena? Lo valió, y lo valdrá hasta mis últimos días”.

El chef peruano Richard Pérez posó con Axl Rose tras cocinar para él en Lima; la foto terminó costándole su empleo de una década. FOTO: La Republica Perú.

El club de fans oficial de Guns N’ Roses en Perú confirmó además que Pérez le obsequió a Axl Rose un cuchillo personalizado, detalle que el artista recibió con amabilidad y agradeció. Lea también: Canciones para recordar a Def Leppard, los rockeros que vendrán a Colombia en 2023 El caso generó una ola de apoyo en redes sociales, donde cientos de usuarios respaldaron al chef y criticaron la severidad de la sanción. “Nos inspiras profundamente a perseguir nuestros sueños sin importar las circunstancias”, escribió la cuenta @gnrperufanpage, que también pidió que el hotel reconsiderara la situación “reconociendo sus diez años de servicio ejemplar”.