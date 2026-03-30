Siga estas recomendaciones para encontrar el hotel ideal para descansar en sus vacaciones

La elección de un hotel es una de las decisiones más importantes al planear un viaje, y hacerlo de forma segura puede evitar inconvenientes durante la estadía. Así lo advierte Alex Vera, director y presentador del programa turístico Turistéate, que tiene dos décadas de experiencia recorriendo el país y más de 1.500 hoteles visitados. Según explica, el primer paso no debe limitarse a las plataformas digitales de reserva, sino incluir una verificación directa con el establecimiento para confirmar que la información publicada coincide con la realidad. Esta práctica evita sorpresas relacionadas con servicios, tarifas o condiciones de la reserva.

Siga leyendo: Medellín está entre los 50 mejores destinos de vida nocturna del mundo, según Travel & Tour World

Otro aspecto clave es analizar la ubicación del hotel en función del propósito del viaje. Vera señala que algunos alojamientos, aunque cuentan con alta categoría, pueden estar alejados de los principales atractivos turísticos de las ciudades visitadas. Por ello, recomienda definir si el viaje está orientado al descanso o a la exploración. En destinos del tipo de Cartagena o Medellín, elegir zonas céntricas facilita el acceso a actividades y reduce tiempos de desplazamiento. En contraste, los hoteles tipo “todo incluido” son la opción adecuada para quienes buscan permanecer en un solo lugar.

El experto, que preside la Asociación Nacional de Periodistas y Medios de Turismo, también sugiere que los viajeros lleven consigo un kit básico con elementos que no siempre están disponibles en los hoteles. Entre estos menciona medicamentos de uso común, artículos de higiene personal y otros objetos prácticos que pueden ser necesarios en momentos claves. Esta previsión cobra importancia especialmente en horarios nocturnos o en lugares donde el acceso a farmacias o tiendas es limitado. Se trata de medidas simples que pueden mejorar la experiencia del viaje y evitar contratiempos.

Lea aquí: De Brasil a Corea: los cinco destinos internacionales que serán tendencia en 2026

Asimismo, Vera advierte sobre la importancia de informarse adecuadamente al momento del check-in. Muchos huéspedes desconocen qué productos o servicios están incluidos en la tarifa (bebidas, café o botellas de agua disponibles en la habitación). Esta falta de claridad puede llevar tanto a gastos innecesarios como a no aprovechar beneficios ya pagados. Por ello, recomienda preguntar de manera explícita qué elementos son gratuitos y cuáles generan cargos adicionales.