Amparo Grisales respondió con humor a su caída en el Desfile de Silleteros y criticó las vías: “Huecos por todos lados”

El pasado domingo, el cierre de la Feria de las Flores dejó una escena inesperada que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales: en pleno Desfile de Silleteros, la actriz y presentadora Amparo Grisales sufrió una caída que fue registrada por cámaras y teléfonos de los asistentes.
Mientras caminaba con pantalón ancho, blusa y sombrero blancos, saludando al público en medio de las silletas, Grisales perdió el equilibrio y terminó en el suelo. De inmediato, varias personas se apresuraron a ayudarla.