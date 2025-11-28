x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Medellín tendrá su primer encuentro internacional de longevidad este fin de semana

En Plaza Mayor se realizará el evento llamado Vive Más y Mejor, el cual reunirá a expertos de diferentes áreas para conversar sobre cómo se puede envejecer de manera saludable.

  • El encuentro busca reunir a más de 3.000 personas en Medellín. FOTO: @encuentrovivemas en Instagram
    El encuentro busca reunir a más de 3.000 personas en Medellín. FOTO: @encuentrovivemas en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
28 de noviembre de 2025
bookmark

Vive Más y Mejor es el nombre del evento que este sábado 29 de noviembre busca reunir a más de 3.000 personas en Plaza Mayor para hablar sobre envejecimiento saludable. Este espacio, pensado para líderes, médicos, científicos, terapeutas y ciudadanos, contará con invitados nacionales e internacionales.

Contexto: Colombia se envejece: estos son los departamentos donde hay más adultos mayores y menos nacimientos

El encuentro es una respuesta al rápido ritmo de envejecimiento que se está presentando en Colombia, donde cada vez nacen menos personas y van ganando canas muchos más. En 2024, los nacimientos se redujeron en un 31% en comparación con el 2019 y se pronostica que para el año 2050, uno de cada cinco colombianos será mayor de 65 años.

Ante esta situación inevitable, lo que sugieren los expertos es empezar a tomar medidas que le permitan a la población envejecer de manera saludable. Vive Más y Mejor quiere convertirse en un encuentro anual para discutir soluciones y modelos exitosos que permitan alcanzar este objetivo.

Según Oswaldo Restrepo, médico y fundador de este espacio, este evento es una respuesta a algo que no solo está ocurriendo en Colombia, sino en el mundo entero.

“Hoy existe una nueva realidad en el mundo: la realidad de los adultos mayores, que empieza a tener un significado enorme. Antes, a los adultos mayores, después de la jubilación, prácticamente los esperaba la muerte. Ahora pueden vivir 30, 40 o incluso 50 años adicionales, gracias a la mayor esperanza de vida, a la extensión de la vida saludable y al creciente número de personas centenarias. Todo esto ocurre, además, en un contexto donde cada vez nacen menos habitantes en el mundo. La pirámide poblacional se está invirtiendo, y esa es la nueva realidad global”, asegura.

Este encuentro, que inició este viernes y va hasta el sábado 29, articula a expertos, instituciones, comunidades y empresas en torno a un objetivo común: impulsar una nueva visión del envejecimiento basada en la ciencia. Para eso se realizarán charlas con expertos, habrá zona de bienestar y espacios de networking con especialistas en diferentes áreas.

Los hermanos, doctores y creadores de contenido Ignacio y Nicolás Veller; Tin Castro; las periodistas María Elvira Samper y Yolanda Ruiz de Las Menopáusicas, y el psiquiatra Pablo Gómez, serán algunos de los invitados que harán parte de Vive Más y Mejor.

Este sábado, la programación del evento iniciará a las 8:15 de la mañana y terminará a las 6:30 de la tarde. Algunas de las actividades que hacen parte del cronograma del encuentro son el conversatorio La nutrición funcional como puente a la longevidad, otra charla sobre la economía plateada y también un espacio sobre medicinas para la longevidad.

En este encuentro, de acuerdo con Restrepo, se dejará unas series de recomendaciones a Medellín con el fin de la ciudad inicie la tarea de convertirse en una zona azul, una región que se caracteriza porque las personas viven más tiempo y con mejor salud que el promedio.\

Si quiere asistir a Vive Más y Mejor, las boletas pueden adquirirse en el sitio web vive-mas.co.

Temas recomendados

Salud
Bienestar
Tendencias
Vejez
Medicina
Envejecimiento
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida