Medellín tendrá su primer encuentro internacional de longevidad este fin de semana

Vive Más y Mejor es el nombre del evento que este sábado 29 de noviembre busca reunir a más de 3.000 personas en Plaza Mayor para hablar sobre envejecimiento saludable. Este espacio, pensado para líderes, médicos, científicos, terapeutas y ciudadanos, contará con invitados nacionales e internacionales.

Contexto: Colombia se envejece: estos son los departamentos donde hay más adultos mayores y menos nacimientos

El encuentro es una respuesta al rápido ritmo de envejecimiento que se está presentando en Colombia, donde cada vez nacen menos personas y van ganando canas muchos más. En 2024, los nacimientos se redujeron en un 31% en comparación con el 2019 y se pronostica que para el año 2050, uno de cada cinco colombianos será mayor de 65 años.

Ante esta situación inevitable, lo que sugieren los expertos es empezar a tomar medidas que le permitan a la población envejecer de manera saludable. Vive Más y Mejor quiere convertirse en un encuentro anual para discutir soluciones y modelos exitosos que permitan alcanzar este objetivo.

Según Oswaldo Restrepo, médico y fundador de este espacio, este evento es una respuesta a algo que no solo está ocurriendo en Colombia, sino en el mundo entero.

“Hoy existe una nueva realidad en el mundo: la realidad de los adultos mayores, que empieza a tener un significado enorme. Antes, a los adultos mayores, después de la jubilación, prácticamente los esperaba la muerte. Ahora pueden vivir 30, 40 o incluso 50 años adicionales, gracias a la mayor esperanza de vida, a la extensión de la vida saludable y al creciente número de personas centenarias. Todo esto ocurre, además, en un contexto donde cada vez nacen menos habitantes en el mundo. La pirámide poblacional se está invirtiendo, y esa es la nueva realidad global”, asegura.