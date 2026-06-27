Médico responde todo lo que debe saber sobre el cáncer y no se ha atrevido a preguntar

El doctor Mauricio Lema habla con conocimiento, rigurosidad y honestidad sobre el cáncer, enfermedad de la que no ha dejado de estudiar en su carrera desde hace 30 años. Como hemato-oncólogo clínico es muy reconocido en la ciudad y lo invitan constantemente a dar conferencias en otros países.
El doctor Lema cuenta como su padre, también médico, “entró en consternación” cuando él le contó que quería seguir oncología. En palabras francas le dijo que iba a hacer una especialización para ver “morir gente”. Ese era el pensamiento que se tenía a mediados de los 90.
Puede leer: Profesoras del ITM, de Medellín, ganaron premio por dispositivo que ayuda a purificar el aire
Pero la idea del doctor Lema era tratar de salvar pacientes, “los más que se pudieran” y en eso se ha basado su trabajo. Estudió Medicina Interna y entró a la unidad de oncología en el Jackson Memorian Hospital de la Universidad de Miami. Con él hablamos de la actualidad de una de las enfermedades más letales del mundo.