¿Por qué quemamos pólvora si sabemos que puede ser peligrosa?

La persistencia del uso de pólvora durante celebraciones navideñas y del Año Nuevo responde a una combinación de factores culturales, sociales y comportamentales, más allá de la simple desinformación o del desconocimiento de los riesgos. Así lo explica Diego Espíndola Fernández, médico psiquiatra de enlace y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien analiza el fenómeno desde la ciencia del comportamiento y la salud mental.

Según el especialista, una de las principales razones por la que las personas continúan quemando pólvora es el refuerzo cultural asociado a la celebración. El uso de estos artefactos se ha consolidado históricamente como una forma socialmente aceptada de marcar fechas consideradas clave, lo que hace que el comportamiento se reproduzca de generación en generación. Esta modelación cultural influye especialmente en niños, adolescentes y jóvenes, quienes aprenden estas prácticas como parte “normal” de la celebración.

A este componente cultural se suma un refuerzo social que legitima la conducta en contextos familiares y comunitarios. La pólvora no solo se tolera, sino que en muchos entornos se promueve como símbolo de fiesta, pertenencia y participación colectiva. De acuerdo con Espíndola, este entorno permisivo dificulta la contención del uso de estos materiales, incluso cuando existen campañas preventivas y normativas que lo restringen.

Otro factor señalado por el psiquiatra es la relación entre la pólvora y lo prohibido. La existencia de restricciones legales, cuando no se aplican de manera efectiva, puede generar un efecto contrario al esperado: aumentar el atractivo del comportamiento. La prohibición, sin mecanismos claros y constantes de control, pierde eficacia y facilita que la práctica se replique, tanto en espacios físicos como en redes sociales y celebraciones comunitarias.