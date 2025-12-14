x

¿Por qué quemamos pólvora si sabemos que puede ser peligrosa?

Hasta el momento, cada día de diciembre ha incrementado el número de quemados con pólvora. EL COLOMBIANO habló con un experto.

  • Uno de los motivos por los que utilizan pólvora en esta época es porque esta práctica se ha consolidado como una tradición cultural para algunas personas. FOTO: Juan A. Sánchez
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

hace 9 horas
La persistencia del uso de pólvora durante celebraciones navideñas y del Año Nuevo responde a una combinación de factores culturales, sociales y comportamentales, más allá de la simple desinformación o del desconocimiento de los riesgos. Así lo explica Diego Espíndola Fernández, médico psiquiatra de enlace y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien analiza el fenómeno desde la ciencia del comportamiento y la salud mental.

Según el especialista, una de las principales razones por la que las personas continúan quemando pólvora es el refuerzo cultural asociado a la celebración. El uso de estos artefactos se ha consolidado históricamente como una forma socialmente aceptada de marcar fechas consideradas clave, lo que hace que el comportamiento se reproduzca de generación en generación. Esta modelación cultural influye especialmente en niños, adolescentes y jóvenes, quienes aprenden estas prácticas como parte “normal” de la celebración.

A este componente cultural se suma un refuerzo social que legitima la conducta en contextos familiares y comunitarios. La pólvora no solo se tolera, sino que en muchos entornos se promueve como símbolo de fiesta, pertenencia y participación colectiva. De acuerdo con Espíndola, este entorno permisivo dificulta la contención del uso de estos materiales, incluso cuando existen campañas preventivas y normativas que lo restringen.

Otro factor señalado por el psiquiatra es la relación entre la pólvora y lo prohibido. La existencia de restricciones legales, cuando no se aplican de manera efectiva, puede generar un efecto contrario al esperado: aumentar el atractivo del comportamiento. La prohibición, sin mecanismos claros y constantes de control, pierde eficacia y facilita que la práctica se replique, tanto en espacios físicos como en redes sociales y celebraciones comunitarias.

El entrevistado advierte que este fenómeno es multifactorial. Intervienen aspectos personales, familiares, culturales y del entorno social, así como la disponibilidad del material. Por ello, insiste en que no es suficiente abordar el problema únicamente desde sanciones o mecanismos punitivos. La falta de una aplicación coherente de la norma, sumada a la tolerancia social, contribuye a que el uso de pólvora continúe e incluso aumente.

Desde la salud mental también se identifican riesgos asociados que, paradójicamente, no siempre logran disuadir a la población. Entre ellos están el impacto ambiental, las afectaciones a la fauna silvestre y a las mascotas, la contaminación, los incendios, las alteraciones del sueño y el incremento de quemaduras, especialmente en menores de edad.

Para Espíndola, la persistencia de la pólvora en las celebraciones evidencia la necesidad de una transición cultural. Aunque reconoce que no se trata de un cambio inmediato, plantea que la transformación debe apoyarse en procesos pedagógicos intensivos, dirigidos a distintos niveles de la sociedad, con énfasis en la familia y la escuela. Solo así, concluye, será posible modificar de manera gradual una práctica profundamente arraigada en la cultura festiva del país.

