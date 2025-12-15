Carlos Carrillo responde a Angie Rodríguez y acusa reparto político del Fondo Adaptación: “me sacaron para que Benedetti lo entregara a sus ‘amigotes’”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, sobre su salida del Fondo Adaptación, en medio de una controversia por presuntas irregularidades contractuales en esa entidad. Conozca: ¿Fortín en disputa? Detalles de la pelea por el Fondo de Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez contra Carlos Carrillo La polémica se da luego de que la Procuraduría abriera una indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, ante posibles irregularidades en varios contratos que, según el ente de control, tendrían una ejecución presupuestal del 0%. En ese contexto, Rodríguez aseguró que durante la gestión de Carrillo se presentaron bajos niveles de ejecución, lo que habría generado riesgos de corrupción y fallas contractuales.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). FOTO: Colprensa.

En entrevista con La W, Carrillo rechazó esas afirmaciones y aseguró que su salida no respondió a problemas de gestión. Según dijo, nunca fue nombrado gerente en propiedad, sino en encargo, por lo que entendía su permanencia como temporal. Además, afirmó que Rodríguez lo ha señalado como un “enemigo”, una calificación que, aseguró, evita replicar por considerar que profundiza divisiones innecesarias. “Yo no la voy a poner en esa categoría porque creo que eso le hace daño al país. Yo recibo un fondo de una persona de toda mi confianza y ahí se toman unas decisiones, decisiones que yo respeto, porque además a mí no me nombran gerente en propiedad, como ella tampoco es gerente en propiedad. A mí me nombran un encargo, y yo entiendo el encargo como algo que puede durar días o semanas”, aseguró. Lea también: ¿Benedetti se volvió famoso en Japón? Carlos Carrillo denuncia que el ministro infla apoyo en redes con bodegas extranjeras Carrillo también se refirió al rezago en proyectos estratégicos como La Mojana y afirmó que algunas iniciativas quedaron estancadas tras su salida del Fondo de Adaptación. “El proyecto de dinámicas hídricas murió el día que el presidente me sacó del Fondo de Adaptación para que Benedetti se lo entregara a sus ‘amigotes’”, afirmó en la entrevista radial.

El ministro del interior, Armando Benedetti estaría implicado en la salida de Carlos Carrillo del Fondo de Adaptación. FOTO: Colprensa.