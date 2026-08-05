Perez Hilton, polémico bloguero, fue hospitalizado tras autolesionarse en una transmisión en TikTok

Perez Hilton permanece hospitalizado en Florida después de que las autoridades respondieran a una emergencia originada por una transmisión en vivo en TikTok en la que, según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y los internautas, se observaban “actos de autolesión en las redes sociales”. El bloguero estadounidense -reconocido por sus publicaciones sensacionalistas sobre celebridades durante el auge de los blogs de entretenimiento- cuyo nombre real es Mario Lavandeira, fue trasladado a un centro médico tras un operativo realizado el martes 4 de agosto.
Según informó la revista People, las primeras llamadas al servicio de emergencias se registraron alrededor de las 6:51 p. m. y el operativo se prolongó durante cerca de cuatro horas. El medio, que obtuvo registros del despacho de emergencias, señaló que la ambulancia abandonó la vivienda poco antes de las 11:30 p. m., cuando Hilton fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
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