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¿Ozempic disminuye los delitos violentos?: esto dice estudio de criminalistas

Según una investigación reciente, la familia de los medicamentos agonistas disminuye las inclinaciones al consumo de alcohol y con ello baja los índices de la violencia.

  • Ozempic es un medicamento inyectable semanal diseñado originalmente para adultos con diabetes tipo 2. Foto Getty.
    Ozempic es un medicamento inyectable semanal diseñado originalmente para adultos con diabetes tipo 2. Foto Getty.
  • Ozempic
    Ozempic
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un estudio publicado en la revista Criminology plantea una posible relación entre los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 (Ozempic, por ejemplo) y una disminución en factores asociados a la violencia. Aunque la investigación no demuestra que estos fármacos reduzcan directamente la criminalidad, sí sugiere que podrían debilitar la relación entre impulsividad, consumo de alcohol y conductas violentas.

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La relación entre alcohol y violencia está ampliamente documentada. Diversos estudios estiman que entre el 30 % y el 50 % de las agresiones y homicidios son cometidos por personas bajo algún grado de embriaguez. En ese contexto, el trabajo de los investigadores aporta una perspectiva sobre el posible impacto de estos medicamentos en el comportamiento humano.

La investigación, liderada por Daniel C. Semenza, criminólogo de la Rutgers, analizó datos de 821 adultos que habían usado medicamentos GLP-1. Los resultados mostraron que tanto la impulsividad como el consumo de alcohol estaban asociados con la comisión de delitos violentos, pero esas relaciones eran significativamente más débiles entre los usuarios de estos tratamientos.

Ozempic
Ozempic

¿Qué encontró el estudio sobre Ozempic y la violencia?

Según el estudio, la relación entre impulsividad y violencia se redujo en aproximadamente 62 %, mientras que la asociación entre alcohol y violencia disminuyó cerca de 52 %. Esto sugiere que, incluso cuando una persona bajo tratamiento consume alcohol o presenta conductas impulsivas, sería menos probable que esas condiciones deriven en actos violentos.

Los agonistas GLP-1 fueron desarrollados inicialmente para tratar la diabetes tipo 2 y regular el apetito, pero investigaciones recientes han mostrado que también actúan sobre circuitos cerebrales vinculados con la recompensa, las adicciones y el control de impulsos.

Lea aquí: El presente y el futuro de Ozempic para tratar la obesidad

Un metaanálisis publicado en The Lancet, basado en 830.000 personas de 61 países, concluyó que cerca de uno de cada seis casos de lesiones por violencia podría evitarse sin consumo de alcohol. Aunque los hallazgos sobre Ozempic abren nuevas preguntas, los especialistas consultados por la prensa internacional coinciden en que ningún medicamento puede sustituir las estrategias estructurales de prevención de la violencia.

Preguntas frecuentes

¿Ozempic reduce los delitos violentos?
No existe evidencia de que reduzca directamente los delitos. El estudio encontró que disminuye la relación entre factores como alcohol, impulsividad y conductas violentas.
¿Qué relación existe entre alcohol y violencia?
Son fármacos desarrollados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. También actúan sobre áreas cerebrales relacionadas con la recompensa y el control de impulsos.
Diversas investigaciones han documentado que entre el 30 % y el 50 % de agresiones y homicidios involucran personas bajo efectos del alcohol.

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