¿Ozempic disminuye los delitos violentos?: esto dice estudio de criminalistas

Un estudio publicado en la revista Criminology plantea una posible relación entre los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 (Ozempic, por ejemplo) y una disminución en factores asociados a la violencia. Aunque la investigación no demuestra que estos fármacos reduzcan directamente la criminalidad, sí sugiere que podrían debilitar la relación entre impulsividad, consumo de alcohol y conductas violentas.

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La relación entre alcohol y violencia está ampliamente documentada. Diversos estudios estiman que entre el 30 % y el 50 % de las agresiones y homicidios son cometidos por personas bajo algún grado de embriaguez. En ese contexto, el trabajo de los investigadores aporta una perspectiva sobre el posible impacto de estos medicamentos en el comportamiento humano.

La investigación, liderada por Daniel C. Semenza, criminólogo de la Rutgers, analizó datos de 821 adultos que habían usado medicamentos GLP-1. Los resultados mostraron que tanto la impulsividad como el consumo de alcohol estaban asociados con la comisión de delitos violentos, pero esas relaciones eran significativamente más débiles entre los usuarios de estos tratamientos.