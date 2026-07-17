¿La gran derrotada del Mundial no fue Alemania? Expertos creen que perdió más la salud

Perritos calientes, hamburguesas, jamón serrano, galletas, mayonesa de bote, vino y cerveza. Ese es, a grandes rasgos, el menú con el que varias marcas han decidido asociar a la selección española de fútbol durante el Mundial de 2026, que se disputa estos días en Estados Unidos, México y Canadá.
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Ninguno de esos productos figura entre los que la ciencia recomienda como parte de una dieta saludable, y mucho menos para el rendimiento de un deportista de élite, pero el mayor escaparate deportivo del planeta sigue convirtiéndolos en protagonistas.
Según datos de la propia industria, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha incrementado en un 62,5 % el número de marcas patrocinadoras y colaboradoras en solo dos años: de las 24 que acompañaban a la selección tras ganar la Eurocopa de 2024 se ha pasado a 41 en vísperas de este Mundial, mientras que el número de socios patrocinadores se ha multiplicado por cuatro. Solo los nuevos patrocinios cerrados para este Mundial le reportarán 22 millones de euros adicionales a la Federación.