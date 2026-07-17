¿Viaja por carretera este fin de semana de puente? Tenga presente los siguientes cierres viales en Antioquia

Este puente festivo del Día de la Independencia se proyecta como uno de los más transitados por las carreteras de Antioquia. Marca, para miles de estudiantes del calendario B, el inicio de sus vacaciones más extensas. Para otros, motivo de celebrar la belleza de los paisajes colombianos y el orgullo patriótico.
Además, la presencia del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Medellín y el Occidente de Antioquia, en los homenajes y conmemoraciones por el Día de la Independencia, generará cierres y alto flujo vehicular.
Es por eso que las autoridades departamentales, además del despliegue de uniformados y operativos por todas las vías, entregaron un reporte de los 20 puntos críticos por frentes de obras, con maquinaria atendiendo diferentes emergencias viales, con el fin de que los viajes se programen y recorran los trayectos programados con paciencia.
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