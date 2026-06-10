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Pilas, influencers: EE. UU. advierte que no se podría crear contenido comercial con visa de turismo

Con el inicio del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Estados Unidos lanzó una advertencia dirigida a los influencers extranjeros que viajarán al torneo. Las autoridades recordaron que crear contenido con fines comerciales es considerado trabajo y, por lo tanto, requiere una visa diferente a la de turismo.

  • La asistencia prevista en Estados Unidos para el Mundial es de 5,2 millones de personas. FOTO: Cortesía
    La asistencia prevista en Estados Unidos para el Mundial es de 5,2 millones de personas. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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A menos de un día del inicio del Mundial 2026, las alarmas migratorias están encendidas en Estados Unidos. La más reciente advertencia de las autoridades de ese país está dirigida a los influencers extranjeros que planean viajar al evento deportivo para crear contenido digital.

“Tener como único propósito de la visita la creación de contenido (como influencer), generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente”, señala un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

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Además, las entidades aclararon en una declaración enviada a El País de España que quienes ingresen a Estados Unidos como visitantes y reciban ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus migratorio.

En esa misma línea, los creadores de contenido que tengan como objetivo producir piezas digitales durante el Mundial deberán contar con una visa distinta a la de turismo.

También conocida como B-2, esta permite ingresar al país por motivos de ocio, vacaciones, visitas familiares o tratamientos médicos, pero prohíbe realizar actividades laborales. En caso de incumplir las restricciones de este visado, la persona podría incluso ser deportada.

¿Cuál es la visa para Estados Unidos recomendada para influencers?

La mejor opción es la visa O-1, diseñada para personas que se desempeñan en las artes, los negocios, la ciencia o el deporte. Este documento permite realizar ciertas actividades laborales, como colaboraciones con marcas, giras promocionales y la producción de contenido con fines comerciales.

El País de España también reveló que, en los próximos días, las autoridades migratorias endurecerán los controles para influencers de otros países con el objetivo de “proteger los empleos de los estadounidenses”.

Esto es relevante, ya que en este oficio se pueden generar ingresos millonarios, especialmente en un evento de talla internacional como lo es el Mundial 2026. También hay que tener en cuenta que la mayoría de partidos se realizarán en Estados Unidos: 78 de 104 tendrán lugar allí.

Aunque todavía no se han reportado campañas masivas de inadmisiones o de sanciones migratorias relacionadas con el encuentro futbolístico, estas advertencias obligan a creadores de contenidos a revisar la documentación con la que tienen pensado ingresar al país norteamericano, especialmente si van a desempeñar su oficio.

Un estudio de Open Economics, la FIFA y la OMC, estima que la asistencia prevista en Estados Unidos para el Mundial es de 5,2 millones de personas. De esas, 1,2 millones vendrán del extranjero y gastarán más de 11.000 millones de dólares.

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Preguntas frecuentes

¿Un influencer puede grabar videos en Estados Unidos con visa de turista?
Puede grabar contenido personal, pero si la actividad genera ingresos o tiene fines comerciales, las autoridades podrían considerarla trabajo y exigir una visa diferente.
¿Qué pasa si un influencer trabaja con visa de turista?
Podría enfrentar cancelación de la visa, deportación o restricciones para futuros ingresos a Estados Unidos.
¿Cuál es la visa para creadores de contenido en Estados Unidos?
Dependiendo del caso, algunos creadores pueden optar por la visa O-1, destinada a personas con habilidades o reconocimiento extraordinario en su actividad profesional.

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