¿Es posible que le dé un ataque al corazón por la emoción de un gol?

La emoción de un gol en el último minuto, la tensión de una definición por penales o la euforia de una clasificación histórica pueden hacer que millones de aficionados salten de sus asientos frente al televisor. Pero esta muestra de pasión deportiva también puede tener efectos reales sobre la salud cardiovascular. Especialistas del Hospital San Vicente Fundación Medellín advirtieron que las emociones intensas asociadas a los partidos de fútbol pueden aumentar el riesgo de infartos, arritmias y otras emergencias cardíacas, especialmente en personas que ya presentan factores de riesgo o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Aunque frases como “casi me da un infarto” o “me morí de la emoción” suelen utilizarse en tono de broma, la evidencia científica demuestra que los eventos deportivos de alta carga emocional pueden generar respuestas fisiológicas importantes en el organismo.

Los eventos deportivos de alta carga emocional pueden generar respuestas fisiológicas importantes en el organismo. FOTO: Hospital San Vicente Fundación.

Según explicó el doctor Jairo Gándara Ricardo, cardiólogo clínico del Hospital San Vicente Fundación, durante un partido vivido con intensidad el cuerpo activa mecanismos similares a los que se ponen en marcha ante una situación de peligro. Lea más: Canadá le negó la visa a Thomas Partey y no podrá jugar con Ghana en el debut mundialista, ¿por qué? “Cuando una persona vive un partido con una carga emocional intensa, el organismo libera hormonas del estrés que aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial y generan cambios que pueden afectar el funcionamiento normal del corazón”, señaló el especialista. Los estudios realizados durante importantes torneos internacionales han encontrado aumentos significativos en las emergencias cardiovasculares durante los encuentros de mayor tensión. Algunas investigaciones incluso han documentado incrementos en las hospitalizaciones por infarto durante campeonatos de fútbol de gran audiencia.

Si no es un gol, también puede morir por un corazón roto

Una de las condiciones más llamativas asociadas a las emociones intensas es el llamado síndrome del corazón roto, conocido médicamente como cardiomiopatía de Takotsubo. Esta afección provoca una disminución temporal de la capacidad de bombeo del corazón y puede aparecer después de episodios de estrés físico o emocional extremo. Siga leyendo: La inauguración de Shakira en el Mundial arrasó en audiencia y superó a Bad Bunny en el Super Bowl Lo más sorprendente es que no solo las malas noticias pueden desencadenarlo. Los médicos explican que la alegría extrema también puede producir respuestas similares en el organismo. La celebración de un gol decisivo, una remontada inesperada o una clasificación agónica pueden generar una descarga emocional capaz de afectar temporalmente el funcionamiento cardíaco.

El síndrome de corazón roto es conocido como Takotsubo. FOTO: Magnific.

Los síntomas suelen parecerse a los de un infarto e incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones y malestar general, por lo que requieren valoración médica inmediata.

¿Qué otros factores pueden hacerlo morir por un gol?

Los especialistas advierten que el riesgo cardiovascular no depende únicamente de la intensidad emocional del encuentro. Durante los partidos es frecuente que algunas personas consuman grandes cantidades de alcohol, fumen más de lo habitual, ingieran bebidas energizantes o descuiden hábitos fundamentales como el descanso y la toma de medicamentos. Entérese: ¿Shakibecca podría enfrentar una multa por interpretar “Dai Dai” sin autorización de la Fifa? Estas conductas pueden aumentar aún más la carga sobre el sistema cardiovascular y potenciar los efectos del estrés y la euforia. Por ello, los médicos recomiendan que las personas con hipertensión arterial, antecedentes de infarto, arritmias, insuficiencia cardíaca o trastornos de ansiedad mantengan sus controles médicos al día y continúen sus tratamientos de forma regular, incluso durante jornadas deportivas de gran expectativa.

¿Cuáles son las señales de alerta de un ataque al corazón?