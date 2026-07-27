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Dani Olmo rechazó disculpas de Roberto Ayala: “Está faltando a la verdad”

El jugador del Barcelona y la Selección de España afirmó que nunca le dijo nada al asistente técnico de Lionel Scaloni, tras la final de la Copa Mundo.

  • Dani Olmo no aceptó las disculpas de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni en la selección de Argentina, tras la agresión que le propinó en la final de la Copa Mundo. FOTO TOMADA @SEFutbol
    Dani Olmo no aceptó las disculpas de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni en la selección de Argentina, tras la agresión que le propinó en la final de la Copa Mundo. FOTO TOMADA @SEFutbol
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Dani Olmo, jugador del Barcelona y de la Selección Española que se coronó campeona del Mundo, en el pasado Mundial de Norteamérica, concedió una entrevista en su país en la que aclaró que nunca le dijo nada a Roberto Ratón Ayala, asistente de Lionel Scaloni, quien lo agredió tras la final.

Olmo sostuvo que no aceptaba las disculpas que en días anteriores le envió Ayala por la agresión que el argentino le propinó al español. En ese momento, Ayala mencionó, entre otras cosas que, “para mí, hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero ya está, si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

Y fue precisamente esta parte de las declaraciones de Ayala las que ocasionaron el disgusto de Olmo, quien no dudó en afirmar que el Ratón falta a la verdad. “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, dijo Olmo.

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Olmo además lanzó un mensaje como reflexión. “Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad. Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una responsabilidad muy grande”.

Finalmente, Olmo concluyó que “gracias a Dios lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”.

Vea además: “No podemos reaccionar así”: “Ratón” Ayala pide disculpas a Dani Olmo por pegarle en la final del Mundial

Hay que recordar que durante el compromiso, Olmo recibió en varias ocasiones provocaciones a las cuales no respondió y luego, tras el final del partido y cuando se disponía a celebrar con sus compañeros, recibió un puñetazo por parte de Ayala.

Hasta el momento, la Fifa no ha entregado el boletín de sanciones por los hechos que se presentaron al final del partido, antes de los actos de protocolo de entrega de medallas y trofeo, pero se sabe que sí abrió una investigación por los hechos que tuvieron a Leandro Paredes y Roberto Ayala como protagonistas, por las agresiones que le propinaron a los jugadores españoles.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Dani Olmo no aceptó las disculpas de Roberto “El Ratón” Ayala?
Dani Olmo rechazó las disculpas porque considera que Ayala justificó el golpe al afirmar falsamente que respondió a un provocación verbal. Según Olmo, cuando alguien justifica una agresión inventando un dicho que nunca existió, demuestra que realmente no está arrepentido.
¿Cómo ocurrió la agresión de Roberto Ayala a Dani Olmo tras la final del Mundial?
El incidente ocurrió al finalizar el partido, cuando Olmo se disponía a celebrar la obtención del título mundial con sus compañeros de la Selección Española. En ese momento, tras haber recibido varias provocaciones durante el encuentro a las que no respondió, el asistente técnico argentino le propinó un puñetazo.
¿Qué fue lo que le dijo Dani Olmo a Roberto Ayala antes de la agresión?
Dani Olmo aseguró públicamente que no le dijo absolutamente nada al asistente técnico de la selección argentina antes del incidente. El jugador español desmintió la versión de Ayala, señalando que este se inventó dicha interacción para justificar el golpe.

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