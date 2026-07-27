Dani Olmo rechazó disculpas de Roberto Ayala: “Está faltando a la verdad”

Dani Olmo, jugador del Barcelona y de la Selección Española que se coronó campeona del Mundo, en el pasado Mundial de Norteamérica, concedió una entrevista en su país en la que aclaró que nunca le dijo nada a Roberto Ratón Ayala, asistente de Lionel Scaloni, quien lo agredió tras la final.

Olmo sostuvo que no aceptaba las disculpas que en días anteriores le envió Ayala por la agresión que el argentino le propinó al español. En ese momento, Ayala mencionó, entre otras cosas que, “para mí, hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero ya está, si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

Y fue precisamente esta parte de las declaraciones de Ayala las que ocasionaron el disgusto de Olmo, quien no dudó en afirmar que el Ratón falta a la verdad. “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, dijo Olmo.

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Olmo además lanzó un mensaje como reflexión. “Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad. Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una responsabilidad muy grande”.

Finalmente, Olmo concluyó que “gracias a Dios lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”.

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Hay que recordar que durante el compromiso, Olmo recibió en varias ocasiones provocaciones a las cuales no respondió y luego, tras el final del partido y cuando se disponía a celebrar con sus compañeros, recibió un puñetazo por parte de Ayala.

Hasta el momento, la Fifa no ha entregado el boletín de sanciones por los hechos que se presentaron al final del partido, antes de los actos de protocolo de entrega de medallas y trofeo, pero se sabe que sí abrió una investigación por los hechos que tuvieron a Leandro Paredes y Roberto Ayala como protagonistas, por las agresiones que le propinaron a los jugadores españoles.