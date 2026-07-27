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Murió Gunther von Hagens, el anatomista alemán que exhibía cadáveres

El anatomista había decidido que su cuerpo fuera plastinado, utilizando la misma técnica de conservación que él mismo desarrolló.

  • El creador de Body Worlds murió a los 81 años: su cuerpo será plastinado como él mismo lo decidió. FOTO: AFP
    El creador de Body Worlds murió a los 81 años: su cuerpo será plastinado como él mismo lo decidió. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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Murió el polémico anatomista alemán Gunther von Hagens, conocido por sus exposiciones de cadáveres humanos, informó este lunes su equipo, que precisó además que el cuerpo será “plastinado”, refiriéndose a la técnica de conservación que él mismo desarrolló.

“Con profunda tristeza, su familia y el Instituto de plastinación anuncian el fallecimiento del doctor Gunther von Hagens, inventor de la plastinación y creador de las exposiciones Body Worlds, ocurrido el 24 de julio de 2026 a los 81 años”, señaló la organización en un comunicado.

Apodado “Doctor Muerte”, Von Hagens inventó un método de conservación de tejidos humanos conocido como plastinación, que consiste en extraer el agua y la grasa de los tejidos y sustituirlas por silicona o resina epoxi.

Posteriormente, exhibía cuerpos humanos -- y de animales -- en distintas posturas, lo que hacía posible observar músculos, esqueletos y órganos. Estas exhibiciones, presentadas en numerosos países, suscitaron controversias y en ocasiones las autoridades intentaron prohibirlas.

Murió Gunther von Hagens. FOTO: AFP
Murió Gunther von Hagens. FOTO: AFP

DANIEL LEAL / AFP

“Gunther von Hagens había expresado el deseo de que su propio cuerpo fuera plastinado tras su muerte. Su familia anunció que respetará y cumplirá esa voluntad”, señala asimismo el comunicado.

Su equipo destacó que sus exposiciones contribuyeron a “hacer accesible la anatomía al gran público”, fomentando “la reflexión sobre la salud, la enfermedad, los estilos de vida y la mortalidad”. También lo describió como “un pionero, un investigador, un inventor” y un “pensador iconoclasta y a veces controvertido”.

La exposición permanente que abrió en Berlín en 2015 se enfrentó a una fuerte oposición de las autoridades locales, que llevaron el caso ante los tribunales al considerar que vulneraba la legislación. Sin embargo, la justicia acabó dando la razón a sus promotores.

También en Moscú las autoridades abrieron temporalmente una investigación en 2021 al estimar que la exposición podría infringir las “normas morales” y la legislación rusa.

Von Hagens, fallecido tras una “larga y grave enfermedad”, según su equipo, creció en la antigua Alemania Oriental. Allí fue encarcelado por intentar huir del régimen comunista, aunque más tarde logró trasladarse a Alemania Occidental.

De acuerdo con el comunicado que anunció su muerte, este licenciado en Medicina desarrolló la técnica de la plastinación en 1977 en la Universidad de Heidelberg.

Las exposiciones Body Worlds (Körperwelten en alemán) han sido visitadas por más de 58 millones de personas en todo el mundo, según la misma fuente.

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Preguntas y respuestas

¿Qué es la plastinación, la técnica creada por Gunther von Hagens?
La plastinación es un método de conservación de cuerpos y tejidos humanos desarrollado por Gunther von Hagens en 1977. Consiste en extraer el agua y la grasa de los tejidos para reemplazarlas por polímeros, como silicona o resina epoxi, lo que permite preservar los órganos y estructuras anatómicas durante largos periodos sin descomposición.
¿Qué pasará con el cuerpo de Gunther von Hagens tras su muerte?
El cuerpo de Gunther von Hagens será plastinado, ya que esa fue su voluntad antes de fallecer. Su familia confirmó que respetará ese deseo y que el procedimiento se realizará conforme a la técnica que él mismo inventó.
¿Por qué las exposiciones Body Worlds generaron tanta controversia?
Las exposiciones Body Worlds fueron cuestionadas porque muestran cadáveres humanos reales en distintas posturas para fines educativos. En varios países enfrentaron críticas éticas y legales, e incluso algunas autoridades intentaron prohibirlas al considerar que podían vulnerar normas sobre el tratamiento de los restos humanos.

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