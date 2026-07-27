Murió Gunther von Hagens, el anatomista alemán que exhibía cadáveres

Murió el polémico anatomista alemán Gunther von Hagens, conocido por sus exposiciones de cadáveres humanos, informó este lunes su equipo, que precisó además que el cuerpo será “plastinado”, refiriéndose a la técnica de conservación que él mismo desarrolló.
“Con profunda tristeza, su familia y el Instituto de plastinación anuncian el fallecimiento del doctor Gunther von Hagens, inventor de la plastinación y creador de las exposiciones Body Worlds, ocurrido el 24 de julio de 2026 a los 81 años”, señaló la organización en un comunicado.