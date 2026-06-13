La curiosa razón por la que varios estadios de EE.UU. tuvieron que cambiar de nombre para el Mundial 2026

Uno de los 11 estadios de Estados Unidos en los que se disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el Levi’s Stadium, ubicado en el área metropolitana de San Francisco, California. Este recinto deportivo, inaugurado hace 12 años y utilizado habitualmente para los partidos de fútbol americano del equipo local, se ha vuelto viral en redes sociales por la curiosa manera en que tuvo que ocultar sus letreros durante el torneo, que comenzó este jueves. Lea: Estas son las marcas colombianas que se subieron a la fiebre del Mundial con camisetas especiales Cientos de miles de visualizaciones acumulan varias fotografías compartidas por usuarios que asistieron al partido entre las selecciones de Qatar y Suiza, el primero disputado en este estadio y que tuvo lugar este sábado. En las imágenes puede verse cómo el letrero de uno de los accesos, al igual que el ubicado en el interior, en la parte superior de las graderías, tiene la palabra “Levi’s” cubierta con una gran tela blanca.

A raíz de esto, muchos se preguntaron por qué el estadio tuvo que ocultar su nombre completo. La razón es que Levi’s, la reconocida marca estadounidense de jeans, no es uno de los patrocinadores oficiales de la FIFA. En 2013, un año antes de la inauguración del Levi’s Stadium, esta empresa, nacida en San Francisco, anunció un acuerdo por 220 millones de dólares con los 49ers, el equipo local de fútbol americano que tiene allí su sede. Entre los puntos incluidos en el contrato se encontraba la cesión de los derechos del nombre del estadio a Levi’s, razón por la cual el recinto lleva esa denominación. Ahora, en el contexto del Mundial de 2026, la FIFA cuenta con un amplio listado de patrocinadores oficiales. Por ello, el reglamento de la federación incluye un apartado de protección de marca que establece la existencia y las características de las llamadas “Clean Zones”, espacios oficiales del torneo en los que se restringe la presencia de marcas no autorizadas.

Por esta razón, en la programación oficial de la Copa, el Levi’s Stadium aparece como San Francisco Bay Area Stadium durante el torneo. Lo mismo ocurre con el Mercedes-Benz Stadium, que durante este mes será denominado Atlanta Stadium; el MetLife Stadium, que operará como New York New Jersey Stadium; y otros escenarios como el AT&T Stadium, el SoFi Stadium, el Hard Rock Stadium o el Gillette Stadium, que también perderán temporalmente sus nombres comerciales. Ante esta situación, uno de los aspectos más destacados del caso del estadio californiano ha sido la estrategia de marketing utilizada para cubrir el nombre. La tela blanca empleada para ocultar el logo tiene la misma forma característica del emblema de la marca de jeans, que cuenta con más de un siglo de historia y presencia internacional. Le puede interesar: Agéndese para el tercer día del Mundial 2026: partidos, horarios y dónde verlos en vivo

Las selecciones de fútbol que están compitiendo en el Mundial 2026 patrocinadas por Levi’s