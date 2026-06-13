La curiosa razón por la que varios estadios de EE.UU. tuvieron que cambiar de nombre para el Mundial 2026

Uno de los 11 estadios de Estados Unidos en los que se disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el Levi’s Stadium, ubicado en el área metropolitana de San Francisco, California.
Este recinto deportivo, inaugurado hace 12 años y utilizado habitualmente para los partidos de fútbol americano del equipo local, se ha vuelto viral en redes sociales por la curiosa manera en que tuvo que ocultar sus letreros durante el torneo, que comenzó este jueves.
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Cientos de miles de visualizaciones acumulan varias fotografías compartidas por usuarios que asistieron al partido entre las selecciones de Qatar y Suiza, el primero disputado en este estadio y que tuvo lugar este sábado.
En las imágenes puede verse cómo el letrero de uno de los accesos, al igual que el ubicado en el interior, en la parte superior de las graderías, tiene la palabra “Levi’s” cubierta con una gran tela blanca.