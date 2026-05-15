Murió a sus 30 años Lazare, considerado el perro más viejo del mundo

Un spaniel francés llamado Lazare, considerado “el perro más viejo del mundo”, murió a los 30 años, informó su dueña el viernes. Consultados por AFP, los organizadores del Guinness World Records indicaron que no habían recibido “ningún formulario de registro ni evidencia asociada” antes del fallecimiento de Lazare, y por ello no podían confirmar si era poseedor del récord.
Lazare, un “spaniel toy” con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.
Pasó la gran parte de su vida con la misma dueña hasta que murió y fue entregado a un refugio de animales. Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, se encandiló con el perro un año mayor que ella en el albergue y lo adoptó.