Conmoción en redes: el influencer ‘Kudo’ fue hallado con un disparo en la cabeza en su Lamborghini

Konstantin ‘Kudo’ Ganich, un influyente trader e inversionista ucraniano fue hallado muerto dentro de su Lamborghini, este sábado 11 de octubre, en el distrito de Obolon de Kiev, según confirmaron las autoridades locales. El cuerpo presentaba un disparo en la cabeza, y junto a él se encontró un arma registrada a su nombre.
El hecho conmocionó a la comunidad digital y al mundo de las criptomonedas, donde Kostya ‘Kudo’ como se le conocía, de 32 años, era ampliamente conocido por sus videos educativos y análisis financieros.