Conmoción en redes: el influencer ‘Kudo’ fue hallado con un disparo en la cabeza en su Lamborghini

Konstantin ‘Kudo’ Ganich, un influyente trader e inversionista ucraniano fue hallado muerto dentro de su Lamborghini, este sábado 11 de octubre, en el distrito de Obolon de Kiev, según confirmaron las autoridades locales. El cuerpo presentaba un disparo en la cabeza, y junto a él se encontró un arma registrada a su nombre. El hecho conmocionó a la comunidad digital y al mundo de las criptomonedas, donde Kostya ‘Kudo’ como se le conocía, de 32 años, era ampliamente conocido por sus videos educativos y análisis financieros.

Su muerte se produce en medio de una fuerte caída de los precios de las criptomonedas, incluyendo Bitcoin y Ethereum, que sacudió los mercados globales el pasado viernes, según varios medios locales. La Policía Nacional de Ucrania indicó que no se descartan líneas de investigación.

Kostya Kudo: Posibles motivos financieros detrás de la tragedia

De acuerdo con medios locales, personas cercanas al influencer señalaron que enfrentaba una profunda crisis económica debido al desplome de los mercados digitales. El incidente ocurrió justo después de que el expresidente estadounidense Donald Trump anunciara nuevas tarifas del 100 % contra China, desatando pánico en el sector. Puede leer: China contraataca de nuevo: ahora a Marco Rubio, en medio de tensión comercial y religiosa

En apenas 24 horas, el valor del mercado cripto se desplomó en 19 mil millones de dólares. En su último video, ‘Kudo’, quien era famoso por su lujoso estilo de vida y poseía una flota de autos de lujos: un Lamborghini Urus de 2020, un Ferrari 296 GTB de 2023 y un Mercedes-Benz 220 CDI de 2012, dijo que “no se necesita mucho esfuerzo” para ganar dinero en el espacio criptográfico.

Konstantin ‘Kudo’: legado de un referente del trading digital

Ganich era fundador de Cryptology Key, una academia dedicada a la formación en inversiones digitales, y contaba con más de 100 mil suscriptores en YouTube. También gestionaba fondos de terceros por alrededor de 30 millones de dólares.

En un comunicado difundido por su equipo a través de Telegram, se expresó: “Konstantin Kudo falleció trágicamente. Las causas están siendo investigadas... Esta es una pérdida irreparable para todos los que lo conocieron y trabajaron con él. Por favor, eviten compartir versiones no confirmadas”. Los rumores señalan que ‘Kudo’ perdió más de 30 millones de dólares en la caída de la bolsa, dinero de inversores que le habían confiado sus activos.

Investigación en curso por muerte del influencer y empresario de criptomonedas ‘Kudo’