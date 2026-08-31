¡Qué salvada! Motociclista chocó justo contra la puerta de un bus y terminó dentro del vehículo en Valle del Cauca

Un motociclista protagonizó una de las salvadas quizá más impactantes de los últimos tiempos, luego de chocar contra un bus en movimiento y terminar dentro del mismo vehículo. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y ocurrió este 30 de agosto en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Las imágenes muestran el aparatoso accidente en el que el motociclista colisionó violentamente contra el bus, que circulaba por una intersección y tenía las puertas traseras abiertas. Lea también: Brigadistas que intentan apagar incendios en Tolima están siendo amenazados: “quien debe apagarlo es el Tigre” La fuerza del impacto hizo que él saliera desprendido y quedara adentro del automotor, generando asombro en los pasajeros y habitantes del sector.

De acuerdo con los reportes disponibles, el conductor logró levantarse después del choque y salió del vehículo por sus propios medios.

El accidente en Buga quedó registrado en cámaras

La grabación permite observar la secuencia completa del choque y la trayectoria que siguió el motociclista tras impactar contra el bus. Sin embargo, hasta el momento no hay informes oficiales sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que llevaron a que terminara de esta manera. Entérese: ¿Un hombre podría ir a la cárcel por emborrachar a su esposa para tener sexo? La polémica que crece tras la confesión de Pipe Bueno Tampoco hay reportes de otras personas heridas en este caso, que se habría presentado en la calle Séptima con carrera 13, en el centro de Buga, Valle del Cauca.

No obstante, el video fue publicado en redes sociales y de inmediato se viralizó, generando todo tipo de comentarios sobre las circunstancias en las que se presentó este accidente y sobre si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. También surgieron cuestionamientos porque, según las imágenes, en el momento del choque no portaba casco de seguridad, lo que podría considerarse una conducta irresponsable que puso en riesgo su propia vida y la de los demás usuarios de la vía. Con información de Colprensa-Vanguardia* Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas