“Un niño reclutado es una víctima”: Save the Children cuestiona bombardeo en Guaviare tras muerte de tres menores

La muerte de tres adolescentes durante un bombardeo contra una estructura de las disidencias de las Farc en El Retorno, Guaviare, abrió una discusión sobre la protección de los menores reclutados por grupos armados y la planeación de las operaciones militares. Save the Children pidió al Estado y a las organizaciones ilegales asumir responsabilidades frente a la presencia de niños, niñas y adolescentes en zonas de combate.
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados tras la operación corresponden a dos adolescentes de 15 años y uno de 16. El operativo fue ejecutado por las Fuerzas Militares y la Policía contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las Farc de alias Calarcá.
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Con la confirmación de los tres fallecidos menores de edad, Save the Children dio énfasis no solo en el reclutamiento, sino también en las decisiones que se toman antes de una operación militar. Para la organización, el hecho de que los adolescentes hubieran sido reclutados por un grupo armado no elimina su condición de víctimas. Por eso cuestionó que la presencia de menores pueda establecerse únicamente después de una operación, cuando se realizan las identificaciones forenses.
“Un niño, una niña o un adolescente reclutado es una víctima antes, durante y después de cualquier operación militar. Su presencia no puede descubrirse después, en los balances de Medicina Legal: debe ser prevista antes, en la inteligencia, la planeación y la decisión de atacar”, señaló Save the Children en un comunicado divulgado este lunes 31 de agosto, por medio de X.