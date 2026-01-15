x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

¿Siente que lo pican más? La sed de sangre humana de los mosquitos crece debido a la pérdida de biodiversidad

A medida que la sociedad se ha extendido y expulsado a los animales de sus hábitats, estos insectos han cambiado significativamente su dieta. Un estudio revela que algunos mosquitos se alimentan de seres humanos con más frecuencia debido a la escasez de presas.

  • Los mosquitos son además transmisores de enfermedades. Este es el Culex pipiens, mosquito del virus del Nilo Occidental en América del Norte. FOTO Colprensa / Europa Press
    Los mosquitos son además transmisores de enfermedades. Este es el Culex pipiens, mosquito del virus del Nilo Occidental en América del Norte. FOTO Colprensa / Europa Press
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Por Agencia Sinc

Las picaduras de mosquito pueden ser bastante molestas y en algunos casos peligrosas. Su frecuencia podría revelar cambios dietéticos y en el estado de los ecosistemas.

Una investigación, publicada en Frontiers in Ecology and Evolution, demuestra que algunos invertebrados hematófagos han virado sus patrones de alimentación hacia la sangre humana como consecuencia de la expulsión de los animales de sus hábitats.

Para saberlo, el equipo utilizó trampas luminosas con el fin de capturar mosquitos en la reserva Sitio Recanto y en la Reserva Ecológica Guapiaçu de Río de Janeiro (Brasil).

Puede leer: ¿Quiere visitar los cerros de Medellín? Tenga en cuenta estas recomendaciones para hacerlo

En el laboratorio, separaron las hembras de los machos y extrajeron ADN de la sangre para analizar un gen específico y determinar de qué animal se habían estado alimentando estos artrópodos.

De 52 especies registradas, capturaron un total de 1.714 especímenes (dentro de los cuales 145 eran hembras que estaban llenas de sangre) y se observó que 24 de estos insectos se alimentaron de 18 humanos, un anfibio, seis aves, un perro y un ratón.

No obstante, algunas “cacerías” tenían múltiples víctimas. En el caso de la Coquilletidia venezuelensis se registraron muestras de sangre humana y anfibia. Y algunos sujetos de la familia Coquilletidia fasciolata se habían alimentado de un roedor y un ave, y de un ave y un humano, respectivamente.

Le puede interesar: Esta es la sangre más atractiva para los mosquitos, según estudio

Los investigadores se plantearon las posibles causas de su preferencia por la sangre humana. Según afirma el autor principal del estudio y biólogo del Instituto Oswaldo Cruz en Río de Janeiro, Jerónimo Alencar, “el comportamiento de los mosquitos es complejo. Aunque algunas especies pueden tener gustos innatos, la disponibilidad y la proximidad de los huéspedes son factores extremadamente influyentes”.

Más que picazón

En este sentido, a medida que la mata atlántica disminuye como respuesta a la deforestación y la expansión humana en áreas boscosas, muchas plantas y animales que habitaban allí han ido desapareciendo. Esto provoca que los artrópodos “chupa-sangre” cambien sus hábitos nutricionales y se acerquen más a los seres humanos.

“Con menos recursos naturales disponibles, los mosquitos se ven obligados a buscar nuevas fuentes de sangre, por lo que terminan alimentándose de humanos por conveniencia al ser los anfitriones más frecuentes de estas áreas”, indica el coautor del trabajo y científico en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Sergio Machado.

En algunas regiones analizadas, los mosquitos transmiten una gran variedad de enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue o el zika que amenazan gravemente la salud humana y dejan secuelas adversas a largo plazo.

Estrategias de prevención

Para estos científicos, estudiar el comportamiento de los mosquitos resulta fundamental porque les permite comprender la dinámica ecológica y epidemiológica de los patógenos que transmiten.

Estudiar el comportamiento permite comprender la dinámica ecológica y epidemiológica de los patógenos que transmiten

La tasa de mosquitos hinchados fue baja –algo menos del 7 %– y el porcentaje de casos en los que se pudo identificar una dieta sanguínea (alrededor del 38 %) también lo fue. Esto ponen de relieve la necesidad de realizar estudios con más datos.

No obstante, el hallazgo puede contribuir al desarrollo de políticas y estrategias más eficaces para controlar los mosquitos portadores de enfermedades, además de predecir y prevenir futuros brotes. “Saber que los mosquitos de una zona tienen una fuerte preferencia por los seres humanos serviría como alerta del riesgo de transmisión”, concluye Machado.

¿Hay plantas que pueden repeler los mosquitos?

Varios portales especializados y profesionales de la botánica explican que sí. Justo ante la proliferación de estos insectos en la época de calor, en Perú, el Servicio de parques de Lima explicó que la albahaca, tomillo, hierbaluisa, menta y romero como alternativas para ahuyentar a los mosquitos.

“Son especies de plantas que con sus fragancias naturales son capaces de repeler a los mosquitos y zancudos haciendo que ya no se acerquen a uno”, detallaron.

Hay que tener ciertas consideraciones, por ejemplo, a la hora de sembrar albahaca hay que tener en cuenta que también es muy eficaz para ahuyentar a las moscas y por eso la recomendación es ponerla cerca de puertas y ventanas. Con relación a la menta hay que tener cuidado si tiene problemas con las hormigas porque entonces es mejor ubicarla dentro de su casa y no en el jardín, si lo tiene. Además con la menta “se debe tener en cuenta que su crecimiento es horizontal, por lo que tendrás que elegir una maceta adecuada, ancha y de unos 20 centímetros de profundidad” recomendaron desde este servicio de parques.

Pero la mejor planta, incluso si es usted un principiante en el tema, es el romero porque además actúa como repelente por su fuerte aroma.

Temas recomendados

Ciencia
Medio ambiente
Salud
Enfermedades tropicales
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida