“Luego de tener la T en el registro civil comencé a hacer el trámite para la cédula, pero me decían que no se podía. En enero se comunicaron y me informaron que habían comenzado el proceso y el pasado 14 de febrero por fin me llamaron y me dijeron que podía venir a reclamar mi nueva cédula”, cuenta Mike, luego de recibir su documento en la Opadi, la oficina de la Registraduría en Medellín.

Dice que esto que le pasó es el inicio de muchas batallas que seguirá enfrentando para que lo reconozcan en las diferentes instituciones. Y eso era algo que él tenía claro desde que hizo su elección: ahora tendrá que solicitar la corrección en las distintas entidades como la EPS y la Oficina de Pasaportes.

Publicidad

“Yo siempre he dicho que los límites se los pone cada uno, si uno lo quiere lo busca y lo consigue. Hoy, a mis 31 años, puedo decir que lo que he querido lo he tenido, entonces todo es posible”.

Mientras sostiene su nueva cédula, este bogotano radicado en Medellín hace ocho años recuerda que con su anterior documento vivió varios momentos de discriminación por parte de las autoridades o en los bancos. “A la gente le generaba mucha duda, incluso extraño, que dijera F y la foto fuera la de un hombre, con la T no tendré que dar tanta explicación, al entendedor pocas palabras”.

Publicidad

En esta galería puede ver los mejores momentos de la entrega de la nueva cédula de Mike: