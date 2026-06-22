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Cuidado: estudio alerta del “gato por liebre” de la protección solar en TikTok

La desinformación relacionada con los protectores solares atrae una participación desproporcionadamente alta por parte de la audiencia en TikTok, según una nueva investigación canadiense.

  • El contenido sobre protectores solares en TikTok se centraba principalmente en los beneficios cosméticos y la promoción del producto.
    El contenido sobre protectores solares en TikTok se centraba principalmente en los beneficios cosméticos y la promoción del producto.
hace 2 horas
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La protección solar es un tema que, a pesar del amplio consenso en la comunidad científica sobre sus beneficios, es cada vez más controversial. Uno de los principales responsables son las redes sociales. En España, el 94,8 % de los jóvenes asegura haber escuchado alguna afirmación falsa o engañosa relacionada con el sol, la piel o el cáncer cutáneo, según datos de la Fundación Piel Sana de la AEDV de este año.

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Una nueva investigación de la Universidad de Alberta, Canadá, estudia de cerca cómo el uso de protectores solares se promociona de forma abrumadora en los videos populares de TikTok. El principal hallazgo, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Digital Health, revela que el contenido que contiene información errónea sobre la salud relacionada con los protectores solares atrae una participación desproporcionadamente alta por parte de la audiencia.

Los investigadores realizaron un análisis de contenido de 971 de los videos de TikTok más vistos en los cinco hashtags más populares relacionados con protectores solares (#sunscreen, #sunscreenviral, #spf, #sunscreenreview y #sunprotection). Los videos se codificaron según la promoción de protectores solares, las críticas relacionadas con la salud y las métricas de participación de la audiencia, incluyendo visualizaciones, me gusta, compartidos y comentarios.

La gran mayoría de los videos incluidos en el estudio promovían el uso de protector solar (86,8%), y solo el 6% contenía críticas relacionadas con la salud. A pesar de esta pequeña proporción, los videos centrados en la crítica generaron, en promedio, una participación de la audiencia significativamente mayor en términos de ‘me gusta’, compartidos y comentarios en comparación con los videos que solo promocionaban.

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Se trata de un patrón que los investigadores atribuyen al enorme potencial viral del contenido provocador y que genera controversia. Cabe destacar que incluso la mayoría promocional representó una oportunidad perdida para la salud pública: el contenido sobre protectores solares en TikTok se centraba principalmente en los beneficios cosméticos y la promoción del producto, y solo el 6% de los videos mencionaba explícitamente la reducción del riesgo de cáncer.

Alessandro Marcon, primer autor del estudio, tipifica a SINC los diferentes tipos de desinformación encontrados en TikTok en dos principales categorías: la protección solar previene los beneficios del sol y la protección solar causa daño.

En la primera categoría, hay varias afirmaciones, entre las cuales destacan el hecho de que “previene el bronceado y sus beneficios”, o que la exposición al sol sin protección “ayuda al cuerpo a producir vitamina D, a sanarse a sí mismo”. Además, dentro de esta categoría están las afirmaciones que insisten en que reaplicar protección solar es innecesario y que es “infundir miedo de forma alarmista”. Se opina que exposiciones cortas múltiples (de 15 a 30 minutos por vez) no son dañinas, y que el sol no es más tóxico que el protector solar y la comida dañina.

La segunda categoría recoge ideas que insisten que la protección solar causa daño. Entre ellas, bulos sobre su potencial de alteración hormonal, su toxicidad, la contaminación de la leche materna, e incluso es causante de cáncer o que su ingestión podría causar la muerte.

Marcon destaca la dificultad de entender si la popularidad de estos vídeos se debe al algoritmo de TikTok. “Una de las tantas peticiones por parte de los funcionarios de salud pública y los gobiernos es tener una mayor transparencia en torno al tipo de contenido que promueve. Nuestro estudio demuestra que los videos que afirman que el protector solar es dañino o que no beneficia a la salud recibieron, en promedio, una mayor interacción por parte de la audiencia que otros tipos de videos”.

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