Cuidado: estudio alerta del “gato por liebre” de la protección solar en TikTok

La protección solar es un tema que, a pesar del amplio consenso en la comunidad científica sobre sus beneficios, es cada vez más controversial. Uno de los principales responsables son las redes sociales. En España, el 94,8 % de los jóvenes asegura haber escuchado alguna afirmación falsa o engañosa relacionada con el sol, la piel o el cáncer cutáneo, según datos de la Fundación Piel Sana de la AEDV de este año.

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Una nueva investigación de la Universidad de Alberta, Canadá, estudia de cerca cómo el uso de protectores solares se promociona de forma abrumadora en los videos populares de TikTok. El principal hallazgo, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Digital Health, revela que el contenido que contiene información errónea sobre la salud relacionada con los protectores solares atrae una participación desproporcionadamente alta por parte de la audiencia.

Los investigadores realizaron un análisis de contenido de 971 de los videos de TikTok más vistos en los cinco hashtags más populares relacionados con protectores solares (#sunscreen, #sunscreenviral, #spf, #sunscreenreview y #sunprotection). Los videos se codificaron según la promoción de protectores solares, las críticas relacionadas con la salud y las métricas de participación de la audiencia, incluyendo visualizaciones, me gusta, compartidos y comentarios.

La gran mayoría de los videos incluidos en el estudio promovían el uso de protector solar (86,8%), y solo el 6% contenía críticas relacionadas con la salud. A pesar de esta pequeña proporción, los videos centrados en la crítica generaron, en promedio, una participación de la audiencia significativamente mayor en términos de ‘me gusta’, compartidos y comentarios en comparación con los videos que solo promocionaban.

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Se trata de un patrón que los investigadores atribuyen al enorme potencial viral del contenido provocador y que genera controversia. Cabe destacar que incluso la mayoría promocional representó una oportunidad perdida para la salud pública: el contenido sobre protectores solares en TikTok se centraba principalmente en los beneficios cosméticos y la promoción del producto, y solo el 6% de los videos mencionaba explícitamente la reducción del riesgo de cáncer.

Alessandro Marcon, primer autor del estudio, tipifica a SINC los diferentes tipos de desinformación encontrados en TikTok en dos principales categorías: la protección solar previene los beneficios del sol y la protección solar causa daño.