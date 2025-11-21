Atención, padres: este sencillo truco en la infancia hace que mejoren las habilidades matemáticas, dicen los expertos

Los niños que cuentan con los dedos entre los 4 y los 6 años y medio tienen mejores habilidades de suma a los 7 años que aquellos que no usan los dedos, lo que sugiere que contar con los dedos es un paso importante hacia habilidades matemáticas más avanzadas, según una investigación de la Universidad de Lausana en Suiza, publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología en ‘Developmental Psychology’.
“Contar con los dedos no es solo una herramienta para el éxito inmediato en los niños pequeños, sino una forma de apoyar el desarrollo de habilidades aritméticas abstractas avanzadas”, reflexiona la autora principal, Catherine Thevenot, de la Universidad de Lausana.
Contar con los dedos es ampliamente utilizado por los niños pequeños como una estrategia para resolver problemas matemáticos. Sin embargo, muchos maestros de primaria esperan que los niños dejen de contar con los dedos a una edad muy temprana. Un estudio francés encontró que el 30% de los maestros de primer grado lo ven como una señal de que un niño tiene dificultades para comprender los conceptos numéricos.