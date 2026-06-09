Medellín ganó premio internacional por CiudadaníaLAB, laboratorio de innovación para jóvenes y mujeres

La capital antioqueña fue una de las ganadoras de los Smart City LATAM Awards 2026, premios que distinguen la excelencia, la innovación y el compromiso de las ciudades, gobiernos, instituciones y empresas líderes en transformación urbana en Latinoamérica.
Medellín ganó en la categoría Sociedad Equitativa y Colaborativa, la cual reconoce proyectos que promueven la inclusión social, la equidad y la construcción de comunidades resilientes, gracias a CiudadaníaLAB.
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Estos galardones fueron entregados el pasado 3 de junio de 2026 en Puebla, México, donde se reunieron miembros de gobiernos locales e instituciones privadas de otros países de la región como Chile, Brasil, Argentina y República Dominicana.
“Medellín ha sido reconocida por ser una ciudad que vio en las dificultades muchas oportunidades para salir adelante y nos dimos cuenta de que no podíamos salir solos, sino que había un modelo exitoso que era universidad, empresa, Estado, sumado a las organizaciones sociales”, expresó el secretario de Participación Ciudadana, Camilo Andrés Cano Montoya.