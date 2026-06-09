Medellín ganó premio internacional por CiudadaníaLAB, laboratorio de innovación para jóvenes y mujeres

La capital antioqueña fue una de las ganadoras de los Smart City LATAM Awards 2026, premios que distinguen la excelencia, la innovación y el compromiso de las ciudades, gobiernos, instituciones y empresas líderes en transformación urbana en Latinoamérica. Medellín ganó en la categoría Sociedad Equitativa y Colaborativa, la cual reconoce proyectos que promueven la inclusión social, la equidad y la construcción de comunidades resilientes, gracias a CiudadaníaLAB. Lea: Medellín ganó otro premio internacional gracias a “Parceros”, el programa que rescata jóvenes de la violencia Estos galardones fueron entregados el pasado 3 de junio de 2026 en Puebla, México, donde se reunieron miembros de gobiernos locales e instituciones privadas de otros países de la región como Chile, Brasil, Argentina y República Dominicana. “Medellín ha sido reconocida por ser una ciudad que vio en las dificultades muchas oportunidades para salir adelante y nos dimos cuenta de que no podíamos salir solos, sino que había un modelo exitoso que era universidad, empresa, Estado, sumado a las organizaciones sociales”, expresó el secretario de Participación Ciudadana, Camilo Andrés Cano Montoya.

CiudadaníaLAB es un proyecto que busca potenciar las capacidades de innovación e incidencia en los procesos de participación ciudadana de organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad. Su objetivo es jóvenes y mujeres participen de manera activa en la toma de decisiones y desarrollo de soluciones para problemas cotidianos. No es la primera vez que esta iniciativa recibe un reconocimiento internacional: en 2025 fue una de las 53 propuestas de 13 países iberoamericanos seleccionada en la convocatoria de Laboratorios de Innovación Ciudadana (Labic).

Corredores Verdes, otro proyecto finalista en los Smart City LATAM Awards 2026

En estos mismos galardones, Medellín fue también finalista en la categoría Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad con la estrategia Corredores Verdes.