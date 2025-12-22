Medellín es uno de los diez mejores lugares en el mundo para ir a comer en 2026, según Condé Nast Traveler

Cada año, Condé Nast Traveler, una de las revistas de turismo y estilo de vida más reconocidas a nivel mundial, publica su listado de los mejores lugares para comer. Medellín fue elegido como uno de los mejores diez sitios para hacer turismo gastronómico en 2026, posicionando así a la capital antioqueña como uno de los destinos destacados del próximo año.

Para realizar esta selección, que no está organizada en forma de ranking, los editores de la publicación eligen “ciudades, estados e incluso barrios específicos con panoramas gastronómicos que vale la pena planificar para su año de viajes”, explican. De esta manera, la lista está pensada en aquellos viajeros que tienen la comida como uno de sus principales intereses.

Según Condé Nast Traveler, Medellín es uno de los diez mejores lugares para ir a comer en 2026 por su apuesta de convertirse en uno de los epicentros de la cocina colombiana y por su creciente vida nocturna. Aunque la revista resalta platos típicos como la arepa, los frijoles y el chicharrón, también asegura que la gastronomía local ha experimentado con nuevas preparaciones y experiencias en los últimos años.

Uno de los restaurantes que destacan es Carmen, de la chef Carmen Ángel, quien abrió en 2009 las puertas de este lugar que tiene como protagonista la biodiversidad del país. También está XO, que hace parte de este mismo grupo y que se caracteriza por ofrecer una experiencia de 13 tiempos realizada con alimentos producidos por agricultores locales.