Estas son las razones por las que Maria Branyas Morera, la persona más longeva del mundo, logró vivir hasta los 117 años

Maria Branyas Morera falleció el 19 de agosto de 2024 a los 117 años. Uno de los tantos legados que dejó –ser la más longeva del mundo– fue el misterio de su existencia: antes de morir, la española autorizó que un grupo de científicos le tomara varias muestras para que pudieran averiguar los motivos por los que había vivido más de un siglo.
Los resultados de esa investigación fueron publicados esta semana en la revista especializada Cells Reports Medicine y fue realizada por el grupo de Epigenética del Cáncer del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Hasta ahora, este es el estudio más amplio hecho a una persona supercentenaria, como se le llaman a aquellos que alcanzan y superan los 110 años.