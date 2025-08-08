Los clásicos florecieron en Medellín

A las diez de la mañana, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, las personas vieron salir los autos que recorrieron la ciudad y la engalaron de flores y alegría. El recorrido finalizó a las 5 de la tarde en la Universidad Eafit.



La Avenida Bolivariana, la Glorieta de Bulerías, la Avenida 33, la Avenida Regional y otras vías de la ciudad fueron el escenario en donde familias, turistas y espectadores curiosos disfrutaron lo mejor del desfile.



Estos fueron algunas de las postales que dejó la jornada.