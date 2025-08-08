x

Los clásicos florecieron en Medellín

Más de 365 carros y 35 motos rodaron por la ciudad en la edición número 28 del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los eventos tradicionales de la Feria de las Flores.

  • El evento rindió homenaje a los autos familiares Station Wagon, que han visto crecer y han acompañado a varias generaciones. FOTOS Manuel saldarriaga
  • Los protagonistas también fueron los camperos y grandes sedanes.
  • Desde los palcos, patrocinados por marcas como Aguardiente Antioqueño, las personas recibieron entre aplausos y alegría el desfile. Fotos: Manuel Saldarriaga.
hace 12 horas
A las diez de la mañana, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, las personas vieron salir los autos que recorrieron la ciudad y la engalaron de flores y alegría. El recorrido finalizó a las 5 de la tarde en la Universidad Eafit.

La Avenida Bolivariana, la Glorieta de Bulerías, la Avenida 33, la Avenida Regional y otras vías de la ciudad fueron el escenario en donde familias, turistas y espectadores curiosos disfrutaron lo mejor del desfile.

Estos fueron algunas de las postales que dejó la jornada.

