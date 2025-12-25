Los 10 científicos formados en Antioquia que hoy hacen ciencia en el exterior

Durante décadas, la ciencia producida en Antioquia se pensó —y se midió— por lo que ocurría dentro de sus laboratorios, hospitales y aulas. Hoy, una parte creciente de ese trabajo se desarrolla a miles de kilómetros, en universidades, centros de investigación y organismos internacionales donde científicos formados en Medellín, y en particular en la Universidad de Antioquia, ocupan cargos de liderazgo en disciplinas tan diversas como la medicina, el estudio del clima, la astronomía o la física aplicada. No se trata de una anomalía ni de trayectorias individuales aisladas, sino del resultado de un ecosistema académico que formó con rigor y que, al mismo tiempo, entendió la ciencia como un ejercicio con responsabilidad social.

“Las instituciones de educación superior en Antioquia han jugado un papel fundamental en abrir espacios para que mujeres accedan a formación científica de calidad”, dice la neuróloga Liliana Ramírez Gómez, hoy directora de la División de Trastornos de la Memoria del Massachusetts General Hospital. En su experiencia, la UdeA, institución de la que es egresada, fue algo más que una base académica: “No solo me brindó una base académica sólida, también me inculcó un profundo sentido de compromiso social y rigor investigativo”. Ese sello, sostiene, “ha permitido que cada vez más científicas asuman roles de liderazgo”, aunque advierte que persisten desafíos en equidad de género y oportunidades dentro y fuera del país. Para Julián Prieto Barrera, investigador colombiano en el exterior y líder de la Red de Diáspora Científica Colombiana, el error ha sido leer estos recorridos, tantas veces, como una pérdida. “Los colombianos no están fugados”, afirma. A su juicio, este fenómeno debe entenderse como una circulación activa del conocimiento: “La mayoría de quienes residen en el exterior lo hacen motivados por su desarrollo profesional y, aun lejos del país, mantienen vínculos activos con instituciones, procesos y comunidades colombianas”. Esa conexión —muchas veces sin incentivos estatales claros— ha permitido gestionar recursos, impulsar proyectos binacionales y posicionar científicos colombianos en espacios estratégicos de decisión global.

En el caso de la Universidad de Antioquia, ese tránsito internacional se sostiene en una estructura formativa de largo aliento. “La universidad tiene recursos importantes que acompañan las iniciativas de investigación de nuestros profesores, investigadores y estudiantes jóvenes”, explica Claudia Marcela Vélez, vicerrectora de Investigación. A ello se suma una presencia territorial poco común: “la nuestra es una universidad que hace presencia en las regiones, con sedes regionales y profesores, lo que permite una formación de alta calidad en todo el departamento”, tanto, que gracias a los semilleros, convocatorias internas y capacidades instaladas se han formado investigadores con método, pensamiento crítico y experiencia temprana en ciencia. A continuación, algunos de ellos:

Medicina

Liliana Ramírez Gómez, neuróloga e investigadora del Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School

La trayectoria de Liliana Ramírez Gómez conecta Medellín con Boston a través de una línea constante: la investigación clínica puesta al servicio de comunidades históricamente excluidas. Egresada de Medicina de la Universidad de Antioquia, se formó en el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) y luego continuó su carrera en Estados Unidos, donde hoy dirige la División de Trastornos de la Memoria del Massachusetts General Hospital y es profesora de la Escuela de Medicina de Harvard. Su trabajo se ha concentrado en envejecimiento, demencia y Alzheimer en población latina, un grupo con mayor riesgo y menor acceso a diagnóstico temprano en ese país. Ese trabajo la llevó, en 2023, a convertirse en la primera mujer latina en recibir el Norman Geschwind Prize de la Academia Estadounidense de Neurología. Diego Sepúlveda-Falla, investigador en neuropatología del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf

Formado como médico en la Universidad de Antioquia, Diego Sepúlveda-Falla ha desarrollado su carrera científica en Alemania, donde es investigador en el Instituto de Neuropatología del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf. Su trabajo se centra en el estudio molecular de la enfermedad de Alzheimer, con especial atención a las diferencias entre el Alzheimer hereditario —presente en familias colombianas— y las formas esporádicas de la enfermedad. Esa línea de investigación le ha permitido aportar evidencia clave sobre los mecanismos tempranos del deterioro cerebral y abrir nuevas preguntas sobre diagnóstico y tratamiento. Su labor ha sido reconocida con el Premio Dr. Erich Martini, uno de los galardones científicos más relevantes en Alemania para investigadores jóvenes en medicina traslacional. Juliana Acosta Uribe, investigadora en neurociencias de la University of California

Juliana Acosta Uribe es médica egresada de la Universidad de Antioquia y hace parte de una nueva generación de científicas colombianas que cruzaron fronteras para profundizar en la investigación básica. Actualmente trabaja como investigadora en el Neuroscience Research Institute de la Universidad de California en Santa Bárbara, donde estudia los mecanismos genéticos y moleculares asociados a enfermedades neurodegenerativas. Su trayectoria combina formación clínica, biología molecular y neurociencia, con un vínculo permanente con el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Desde el laboratorio, su trabajo contribuye a ampliar el conocimiento sobre procesos cerebrales complejos y a fortalecer los puentes entre la investigación realizada en Colombia y los grandes centros científicos de Estados Unidos. Simón Correa Gaviria, médico en formación clínica e investigador en Yale University

Egresado de Medicina de la Universidad de Antioquia, Simón Correa Gaviria ha construido una trayectoria académica marcada por el rigor clínico y la investigación, pues tras realizar estancias en la Universidad de Harvard, donde fue reconocido por su desempeño académico, continuó su formación médica en Estados Unidos y actualmente se desempeña como residente en Yale University. Su interés se ha centrado en la investigación clínica, particularmente en enfermedades cardiovasculares y renales, combinando atención a pacientes con producción científica. Su recorrido refleja una ruta cada vez más frecuente entre jóvenes médicos colombianos que encuentran en el exterior oportunidades para profundizar su formación, sin perder el vínculo con la universidad pública donde se formaron.

Clima

Paola Andrea Arias Gómez, científica del clima y autora coordinadora del IPCC

Paola Andrea Arias Gómez es una de las voces colombianas con mayor proyección internacional en ciencia del clima. Ingeniera y doctora en ciencias de la Tierra, es profesora de la Universidad de Antioquia y fue seleccionada como autora coordinadora del séptimo ciclo de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), tras haber participado también en el informe anterior. Su investigación se ha enfocado en la variabilidad climática y la precipitación en regiones tropicales, un campo clave para entender los impactos del calentamiento global en América Latina. Su participación en el IPCC no solo reconoce su trayectoria académica, sino que posiciona a la UdeA en uno de los espacios científicos más influyentes del mundo en la toma de decisiones climáticas. Juan Camilo Villegas Palacio, investigador en ecología y cambio climático, y autor coordinador del IPCC

Doctor en recursos naturales y profesor de la Universidad de Antioquia, Juan Camilo Villegas Palacio ha dedicado su trabajo a estudiar la relación entre clima, ecosistemas y agua. Esa línea de investigación lo llevó a ser nombrado autor coordinador del séptimo informe del IPCC, en el grupo de trabajo sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad. Su trabajo analiza cómo los cambios climáticos afectan los sistemas naturales y las comunidades humanas, especialmente en regiones tropicales. Desde el exterior, su rol en el IPCC contribuye a que el conocimiento producido en universidades latinoamericanas tenga incidencia directa en los informes que orientan políticas públicas globales frente a la crisis climática.

Astronomía

Yénifer Angarita Arenas, astrónoma e investigadora de la Radboud University

Yénifer Angarita Arenas es egresada del programa de Astronomía de la Universidad de Antioquia y hoy investiga uno de los componentes menos visibles de la Vía Láctea: su campo magnético. Realizó estudios de posgrado en el Reino Unido y actualmente desarrolla su doctorado en Radboud University, en los Países Bajos. Su trabajo se basa en radioastronomía y análisis de polarización para entender cómo el campo magnético influye en el comportamiento del gas y el polvo interestelar. Desde Europa, su investigación aporta a una comprensión más precisa de la estructura y evolución de nuestra galaxia y confirma el lugar que ha ganado la formación en astronomía de la UdeA en escenarios científicos internacionales. Jaime Andrés Alvarado-Montes, astrofísico e investigador en exoplanetas de la Macquarie University

Formado en Física y Astronomía en la Universidad de Antioquia, Jaime Andrés Alvarado-Montes desarrolla su carrera científica en Australia como investigador en Macquarie University. Su trabajo se centra en la dinámica de exoplanetas, exolunas y sistemas de anillos, con énfasis en los procesos que llevan a la desintegración de lunas alrededor de planetas gigantes. A través de modelos teóricos y simulaciones, sus investigaciones aportan claves para interpretar observaciones de telescopios actuales y futuros, y así, desde el hemisferio sur, su producción científica se suma a los esfuerzos globales por comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios más allá del sistema solar.

Física

Ricardo Restrepo Gómez, ingeniero aeroespacial del Jet Propulsion Laboratory de la Nasa

Egresado de Física de la Universidad de Antioquia, Ricardo Restrepo Gómez trabaja en uno de los centros más emblemáticos de la exploración espacial: el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, ubicado en California. Allí se desempeña como ingeniero de diseño de trayectorias y es responsable de calcular y optimizar los recorridos de misiones interplanetarias. Por ejemplo, ha participado en proyectos como Europa Clipper, destinada a estudiar una de las lunas de Júpiter, y en desarrollos asociados a futuras misiones lunares. Su trabajo, altamente técnico, es fundamental para que las misiones espaciales sean viables, seguras y científicamente productivas. Fernando Pérez Arango, físico y profesor de la University of California, Berkeley