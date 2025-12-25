Los 10 científicos formados en Antioquia que hoy hacen ciencia en el exterior

Durante décadas, la ciencia producida en Antioquia se pensó —y se midió— por lo que ocurría dentro de sus laboratorios, hospitales y aulas. Hoy, una parte creciente de ese trabajo se desarrolla a miles de kilómetros, en universidades, centros de investigación y organismos internacionales donde científicos formados en Medellín, y en particular en la Universidad de Antioquia, ocupan cargos de liderazgo en disciplinas tan diversas como la medicina, el estudio del clima, la astronomía o la física aplicada.
No se trata de una anomalía ni de trayectorias individuales aisladas, sino del resultado de un ecosistema académico que formó con rigor y que, al mismo tiempo, entendió la ciencia como un ejercicio con responsabilidad social.