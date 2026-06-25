Esta es la lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento, según Billboard

Billboard presentó su lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento, una selección elaborada por su equipo editorial para destacar los temas que han tenido mayor impacto durante los primeros seis meses del año.

Entre los redactores y editores que participaron de la publicación están Katie Atkinson, Katie Bain, Eric Renner Brown, Hannah Dailey y Kyle Denis, junto con otros colaboradores especializados en distintos géneros musicales.

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La publicación, considerada una de las referencias más influyentes de la industria musical, realiza este ranking cada año para identificar las canciones que han definido el panorama musical antes del cierre anual y este año coincide con un periodo de alta rotación en el Billboard Hot 100, la principal lista de canciones de Estados Unidos, pues durante el primer semestre de 2026, diez temas distintos alcanzaron el número uno por primera vez, una cifra superior a la registrada en 2025.

Entre esas canciones aparecen Choosin’ Texas de Ella Langley, I Knew It, I Knew You de Taylor Swift, Hate That I Made You Love Me de Ariana Grande, I Just Might de Bruno Mars, Drop Dead de Olivia Rodrigo y Swim de BTS. También lograron llegar a la cima artistas como Harry Styles, Drake y Bad Bunny.

La lista reúne una amplia variedad de géneros y estilos; en el pop aparecen distintas variantes como dance-pop, synth-pop, electro-pop, baroque pop y bedroom indie, con artistas como Lady Gaga, Harry Styles, Lana Del Rey, Bruno Mars, MUNA, Hilary Duff, Pink Pantheress y Bella Kay.

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También se incluyen músicas latina y tropical como la regional mexicana, el merengue y el dancehall, además de hip-hop y rap con distintas influencias, country en varias vertientes, rock e indie, R&B y soul alternativo, y sonidos con elementos de jazz, bossa nova y arreglos orquestales. La selección integra artistas como Carín León, Rawayana y Manuel Turizo, Juvenile, Don Toliver, Kaitlin Butts, Bruce Springsteen, Jungle, Kelela, Olivia Dean y RAYE.