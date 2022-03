Estas son las características de cada uno, para que aprenda a diferenciar no solo su forma, sino su sabor .

No hay una fórmula única ni estándar, ratifica el chef de Andrés Bakery, que señala que en sus inicios el pandequeso campesino antioqueño originalmente era de maíz (ahora se hace con féculas) y con quesito y eran muy delgaditos.

Explica que los primeros que comenzaron a hacer panificación en América fueron la monjas en los conventos, porque no conseguían harina de trigo (producto europeo), pero sí encontraron mucho maíz y yuca, y comenzaron a hacer panes mezclados con queso fresco. “Fueron los españoles los que incorporaron el queso a la dieta de esta parte del mundo, porque ya los indígenas hacían otro tipo de amasijos, tales como las arepas”.

Pandequeso

Para su preparación se requiere maíz o fécula, más dos tipos de queso, costeño y mozzarella. Comenta el panadero Angarita, del Salón Versalles (donde se venden 150 diarios en promedio), que la clave está en la masa, que no debe quedar ni muy húmeda (que no se quede pegada en la mesa) ni muy seca (que se desmorone). La corona, “el hueco”, debe ser suficientemente grande, para que al entrar en contacto con el calor no se cierre. El horno debe estar precalentado entre 220 y 230 grados centígrados y se dejan entre 12 y 15 minutos.

Pandebono

Se hace con fécula de maíz y almidón agrio de yuca. El queso usado es el costeño, más otro tipo que puede ser mozzarella. Tiene más queso que harina (un 25 % menos), no lleva hueco y es horneado igual que el pandequeso, entre 220 y 230 grados centígrados. Se deja entre 12 y 15 minutos. “El pandebono es más enriquecido (con azúcar y fécula), aunque todo depende de la calidad de las materias primas”, comenta el Ingeniero de alimentos Juan Sebastián Martínez Hernández.