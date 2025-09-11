¿Los no binarios clasifican para la ley de cuotas? El debate sobre el autodenominado ministro “marica” de Petro

Pocos nombramientos ministeriales en el gobierno de Gustavo Petro han alentado la polémica en una proporción similar a la ocurrida con la designación de Juan Carlos Florián en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Según ha trascendido, al menos tres demandas se han radicado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del decreto que nombró al funcionario público con pasado en el activismo y en la industria del entretenimiento para adultos.

Algunas personalidades que antaño fueron cercanas al proyecto político del presidente Petro han manifestado su malestar por una decisión que, en su opinión, vulnera la paridad ordenada por la ley entre hombres y mujeres en los altos cargos del Estado. Ese malestar se exacerbó con los argumentos de la Presidencia, que afirmó que el ministro Florián se identificaba a sí mismo en la categoría de género fluido. En la teoría queer, la persona de género fluido es aquella que no ancla su identidad en uno de los dos géneros, sino que puede ir de uno al otro en diferentes contextos y circunstancias.

Una de las primeras en reaccionar a esta circunstancia fue la escritora Carolina Sanín, que escribió en su cuenta de X: “Esto es cuestión de machos invasores, pisoteadores y suplantadores en un gobierno misógino”. A su vez, la representante por Bogotá, Katherine Miranda, calificó en la misma red social el hecho como un caso de “estupidez en todo su esplendor”. Más allá de las reacciones en caliente en las redes sociales, el nombramiento de Florián provocó una discusión sobre la participación de las mujeres y otros colectivos sexuales en la vida pública y política.

EL COLOMBIANO conversó con Dora Cecilia Saldarriaga y Zaira Agudelo Hincapié, profesoras de la Universidad de Antioquia, respecto a la naturaleza de la ley de cuotas y de los desafíos que le plantea a la legislación vigente casos con el del ministro en cuestión.

Ambas fueron enfáticas en decir que el problema radica en la visión binaria que rige la ley. Dora Cecilia afirmó que “no hay que sacrificar los puestos de mujeres ni los de personas de género fluido, porque ambos grupos tienen protección reforzada. El sacrificio debe recaer en los hombres, que siguen siendo mayoría en los espacios de poder”. Por su parte, Zaira comparó a la democracia con un acordeón, que se amplía y se contrae. “Igual que en el pasado se amplió para mujeres, afrodescendientes e indígenas, hoy el desafío es incluir a identidades diversas”.

Las profesoras coincidieron, además, en la importancia de promover una conversación que amplíe las nociones de la ciudadanía. “Hoy la discusión se reduce a si un cupo de mujer se da a un hombre, pero el análisis debe ir más allá: no se trata de enfrentar a dos grupos subrepresentados, sino de cuestionar a quienes históricamente han concentrado el poder”, dijo Dora Cecilia. Zaira no se quedó atrás: “No basta con la norma, también se requieren transformaciones culturales, protección a liderazgos vulnerables y superar estereotipos que siguen relegando a mujeres y personas no binarias a roles marginales.