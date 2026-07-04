La historia de los balones del Mundial desde 1930 hasta el Trionda de 2026: del cosido a mano al chip con IA

El sábado 10 de julio de 2010, Diego Forlán se graduó como el único futbolista que supo domar al Jabulani, el polémico balón que Adidas creó para el Mundial de Sudáfrica. Esa noche, en el estadio Nelson Mandela Bay, el delantero recibió un centro de Egidio Arévalo Ríos por la banda derecha y conectó una volea desde la medialuna del área.
La pelota entró por todo el ángulo al arco custodiado por el arquero Hans-Jörg Butt, que en apenas dos segundos se transformó en estatua. Inatajable. Ese fue el 2-1 parcial en el partido por el tercer puesto entre Uruguay y Alemania, el quinto tanto de Forlán en el torneo y, según el ranking oficial de la FIFA, el mejor gol de Sudáfrica 2010.
Puede leer: De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol
Lo paradójico es que ese hombre de 1,87 m., con cabello rubio y apodado Cachavacha, hizo lo que quiso con el mismo balón que tuvo en vilo a todo el mundo. Jabulani era, sobre el papel, la pelota más avanzada que se había visto: ocho paneles termosoldados en 3D moldeados para formar la esfera más perfecta en la historia del torneo, once colores que celebraban a los jugadores de cada equipo, los once idiomas oficiales del país y las once ciudades anfitrionas.
Pero sobre la cancha, era otra cosa. Cambiaba de trayectoria en el aire sin aviso, casi con voluntad propia. Los arqueros se quejaron desde el primer partido. Los delanteros también. Estudios aerodinámicos posteriores confirmarían lo que todos creían: el Jabulani era demasiado liso, sus costuras demasiado angostas y superficiales, su velocidad crítica de estabilización demasiado alta. Por debajo de ese umbral, la pelota no se dejaba domar.