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Susto en Laureles por el desprendimiento de una parte del techo de un parqueadero: ¿fue por el terremoto?

Un desprendimiento registrado el domingo en la noche en una unidad residencial de Laureles generó temor entre sus habitantes, apenas una semana después del terremoto.

  • El desprendimiento de la parte de un techo de un parqueadero en una unidad residencial en Laureles causó pánico en sus residentes. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
    El desprendimiento de la parte de un techo de un parqueadero en una unidad residencial en Laureles causó pánico en sus residentes. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 2 horas
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El susto ocurrió hacia las 9:00 de la noche del domingo 16 de agosto, cuando una parte de la superficie ubicada sobre el parqueadero de una unidad residencial en Laureles en la calle 42 con carrera 68 se desprendió. El ruido y el contexto reciente del terremoto llevaron a los residentes a pensar inicialmente que podía tratarse de una consecuencia del movimiento telúrico.

Sin embargo, tras la atención de la emergencia y la evaluación correspondiente, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) descartó que el desprendimiento estuviera asociado al terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con los informes conocidos por este medio, cuando los bomberos llegaron al lugar, la comunidad manifestó que desde días atrás había advertido a la administración de la unidad sobre una fuga de aguas negras.

Además, lo que se desprendió no correspondía al techo de la estructura, como inicialmente se pudo interpretar, sino a un mortero o revoque superficial. La hipótesis reportada es que este material habría acumulado agua producto de alguna filtración, lo que finalmente provocó su desprendimiento.

La evaluación realizada estableció que no existe riesgo estructural para la edificación, por lo que los residentes no tuvieron que ser evacuados.

Entérese: ¿Qué hacer si un terremoto daña una vivienda que todavía está pagando al banco?

Daños del terremoto

El temor de los habitantes se explica por el impacto que todavía genera el terremoto del pasado 10 de agosto y por las inspecciones que se han realizado en Medellín para determinar posibles daños en las edificaciones.

Hasta el 14 de agosto, la Alcaldía había reportado 604 visitas técnicas para evaluar inmuebles afectados y había ordenado 16 evacuaciones temporales de viviendas. Sin embargo, hasta ese momento no se había ordenado la demolición de ninguna vivienda o infraestructura por daños asociados al sismo.

El alcalde Federico Gutiérrez había señalado, además, que hasta ese momento no se había identificado infraestructura en Medellín que representara un riesgo alto o que requiriera demolición.

En sectores como Carlos E. Restrepo y Laureles, donde se concentraron algunas de las afectaciones reportadas tras el terremoto, las autoridades continuaban con las evaluaciones para determinar si las fisuras y otros daños representaban algún riesgo.

¿Qué pasó en Laureles?

Aunque el desprendimiento ocurrió pocos días después del terremoto, la información entregada por el Dagrd no establece una relación entre ambos hechos.

El caso apunta, preliminarmente, a un problema de filtración de agua que habría afectado un elemento superficial, después de que los residentes ya habían advertido sobre una fuga.

Por eso, más que un daño estructural provocado por el sismo, el episodio terminó siendo un susto para los habitantes de la unidad, quienes inicialmente temieron que el terremoto hubiera comprometido la edificación.

Lea más: Por el terremoto, se restringe el paso al mirador del Cristo del Páramo en Sonsón

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió en el parqueadero de la unidad residencial de Laureles el pasado domingo?
Hacia las 9:00 p. m. del domingo 16 de agosto de 2026, los residentes escucharon un fuerte estruendo por el desprendimiento de una capa de mortero (revoque) en la superficie sobre el parqueadero, lo que generó pánico inicial por la cercanía con el sismo del 10 de agosto.
¿Cuántas inspecciones y evacuaciones se han realizado en Medellín tras el terremoto del 10 de agosto?
De acuerdo con el balance de la Alcaldía de Medellín hasta el 14 de agosto, se habían atendido 604 visitas técnicas en la ciudad, ordenando 16 evacuaciones temporales de forma preventiva. No se registraron ordenes de demolición en la capital antioqueña.

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