Susto en Laureles por el desprendimiento de una parte del techo de un parqueadero: ¿fue por el terremoto?

El susto ocurrió hacia las 9:00 de la noche del domingo 16 de agosto, cuando una parte de la superficie ubicada sobre el parqueadero de una unidad residencial en Laureles en la calle 42 con carrera 68 se desprendió. El ruido y el contexto reciente del terremoto llevaron a los residentes a pensar inicialmente que podía tratarse de una consecuencia del movimiento telúrico.

Sin embargo, tras la atención de la emergencia y la evaluación correspondiente, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) descartó que el desprendimiento estuviera asociado al terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con los informes conocidos por este medio, cuando los bomberos llegaron al lugar, la comunidad manifestó que desde días atrás había advertido a la administración de la unidad sobre una fuga de aguas negras.

Además, lo que se desprendió no correspondía al techo de la estructura, como inicialmente se pudo interpretar, sino a un mortero o revoque superficial. La hipótesis reportada es que este material habría acumulado agua producto de alguna filtración, lo que finalmente provocó su desprendimiento.

La evaluación realizada estableció que no existe riesgo estructural para la edificación, por lo que los residentes no tuvieron que ser evacuados.

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